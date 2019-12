Új látogatóközpontot adtak át Etyeken

Az újonnan épült látogatóközpont az Etyekre érkező turistákat, a szolgáltatókat és a lakosokat egyaránt kiszolgálja.

Nagy érdeklődés közepette adták át vasárnap a csaknem egy év alatt megépült látogatóközpontot a Budapest közeli, bo­rai­ról is híres Etyeken, az Ötház és a Vajda János utca találkozásánál. Az épületbe áramló tömeg gyorsan kifelé is indult, hiszen mindenekelőtt a szalagátvágás volt terítéken, hogy ezt követően a vendégek hivatalosan is használatba vehessék a sokcélú építményt.

„Mint turisztikai központ, Etyek egyre erősödik” – állította Zólyomi Tamás polgármester, aki úgy látja, a helyi fejlesztések professzionális körülményeket biztosítanak a fejlődéshez. Mind a borturizmus, mind a filmgyártás területén, s remélik, ehhez hamarosan a pezsgőipar is társulhat.

A most átadott épület funkcióját tekintve a többi között alkalmas turisták fogadására, informálására, de közösségi események, rendezvények helyszíneként is megállja helyét. Így fordulhatott elő, hogy a beszédeket ünnepi műsor, valamint adventi programelemek – például a süteménysütő verseny díjátadója – követték a földszinti teremben.

Molnár Krisztián, a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke elmondta: egy 300 millió forintos turisztikai fejlesztés manifesztálódott most Etyeken, a Pannónia Szíve programcsomag egyik elemeként. Ez utóbbi fejlesztési csomag három üteme eddig mintegy 3,7 milliárd forintnyi fejlesztést jelentett, amelyből több mint 2 milliárd forint érkezett a nagyközségbe.

Az épület megáldását megelőzően Tessely Zoltán miniszterelnöki biztos kiemelte: „ez egy olyan hely, ahol az érkezőket – egy családi házhoz hasonlóan – szeretetteljesen fogadják.” Eközben a vendégek az egyik, helyi nevezetességeket bemutató interaktív táblát vizslatva azt kérdezték: „Ti voltatok már itt?” – nos, most már ők kérdezhetik másoktól, jártak-e az új központban…