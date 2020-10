Új irodákba költözhettek a családsegítő és a szociális gondozók Soponyán

A családsegítőt és a szociális gondozókat ezentúl új helyen találják meg a településen élők: október közepén a szakemberek a polgármesteri hivatalból a közösségi házba költöztek.

A Káloz–Soponya Szociális, Család- és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás kálozi székhellyel működik, elnöke Weisengruber Imre kálozi, alelnöke Szücs Norbert soponyai polgármester. Amint megtudtuk: a társulás alaptevékenységei közé tartoznak a család- és gyermekjóléti szolgáltatások, valamint a szociális étkeztetés és a házi segítségnyújtás feladatai.

A soponyai hivatalos helyiség eddig a községházán volt megtalálható, de az ügyek diszkrét intézése és a nagyobb iroda utáni igény megkövetelte, hogy új helyszín után nézzenek. Nem volt szerencsés ugyanis – jegyezte meg a soponyai faluvezető –, hogy a szociális, a család- és gyermekjóléti ügyek személyes megbeszéléseit esetleg mások is hallhatták, illetve a másik oldalról, hogy az önkormányzati ügymenetbe esetenként kívülállók is betekintést nyerhettek.

A közösségi ház két földszinti irodájában még a társulási feladatok is elkülönülnek: az egyikben a családsegítő négyszemközti konzultációkat folytathat az ügyfelekkel, a másikban pedig a szociális gondozók intézhetik háborítatlanul ügyeiket, megbeszéléseiket. Eleve kizárva annak még a lehetőségét is, hogy illetéktelen, harmadik személy óhatatlanul is olyan információk birtokába kerüljön, olyan intézkedések meghozataláról értesüljön, amihez végeredményben semmi köze.

Szücs Norbert polgármester úgy fogalmazott: a helyszín tehát új, praktikusabb, az ügyfélfogadási rend pedig az eddigi, megszokott.