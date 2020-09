Új igazgató van a fehérvári Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár élén

Augusz­tus 1-je óta új vezetője van a Maroshegy kulturális központjaként működő Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtárnak. Szilvási-Grund Helga a Népmesepontból került az igazgatói székbe.

Az úttól kissé beljebb található művelődési házba mindig jó betérni, mert olyan barátságos hangulatot áraszt, amelytől azonnal otthon érzi magát az ember. Ez annak a kis közösségnek is köszönhető, amely már több éve együtt dolgozik azért, hogy igazi kultúrkuckót alakítsanak ki és tartsanak fenn a maroshegyieknek, illetve azoknak, akik a város más pontjairól eljárnak hozzájuk. Mert vannak ilyenek, méghozzá a programokon kívül pont a miatt a hangulat miatt, ami csak erre a házra jellemző. Itt van a Székesfehérvári Népmesepont, a könyvtár a bújós Mese cicával, itt működik az Ikarus Néptáncegyüttes és még sok egyéb műhely, foglalkozás kovácsolja össze a közösséget.

E ház vezetését vette át bő egy hónapja Iszkádi Erikától Szilvási-Grund Helga, aki az előző igazgatóhoz hasonlóan fiatal, lelkes és elkötelezett azon értékek mellett, amelyek eddig is fontosak voltak a házban. A sárszentmihályi Helga pedagógus diplomája megszerzése után szülőfaluja iskolájába került tanítani. Hat év után látta meg a hirdetést, amelyben az alakuló Népmesepontra kerestek szakmai megvalósítókat, s úgy érezte, szívesen megpróbálkozna a feladattal.

– Nagyon közel áll hozzám a népi világ. Sokáig táncoltam az Alba Regia Néptáncegyüttes utánpótlás csoportjaiban, az iskolában külön foglalkozást tartottam, 2014-ben pedig megismerkedtem az Így tedd rá! elnevezésű néptáncmódszertannal, amit később be tudtam építeni a népmesepontos foglalkozásokba. Itt a mesék mellett népi játékokkal bővítjük a hagyományőrzés eszköztárát. Ezeket a feladatokat továbbra is megosztva végzem kolléganőmmel, Erdősné Szuhánszki Ágnessel az igazgatói munkakör mellett. Vezetőnek májusban kért fel Iszkádi Erika, aki tizenöt évig dolgozott a Gárdonyiban, most azonban más tervei vannak. Ezért keresett magának utódot, és nagyon megtisztelőnek éreztem, hogy rám gondolt. Váratlan is volt ugyanakkor a megkeresés, de a családom támogatott, így elvállaltam. S már akkor beiratkoztam egy közművelődésiszakember-képzésre, hogy szakmailag felkészültebb lehessek erre a szerepkörre. Októberben végzek, és nagyon jó, hogy a szakmai gyakorlatot a saját intézményünkben tölthetem, mert így kívülről is rálátásom lesz – mesélte a csupa mosoly Helga, akinek most nyilván jelentősen több a feladata, mint korábban, így a napjai is hosszúak.

A terveket és a tartalmat illetően megtudtuk: a művelődési ház, a könyvtár és a Népmesepont hármas egysége továbbra is megmarad. A gyermekközpontúság is előnyt élvez, sőt erre rá is erősítenek. Helga szeretne egy meseösvényt létrehozni akár a Sóstóhoz kapcsolódva. Itt a családok állomásokon ismerkedhetnének meg népi játékokkal, mesékkel. Van egyéb terv is, ám az inkább a költségvetés kiegészítését szolgálja. Az Ikarus Néptáncegyüttesnek nagyon szép népi ruhái vannak, s az igazgató ezeket szeretné kölcsönözhetővé tenni, némi felújítás után. Valamint van egy égetőkemencéjük, ezt is lehetne bérelni. Az egyesületi formában működő Gárdonyit közművelődési megállapodás keretében támogatja az önkormányzat, de a bevételek kiegészítéseként nagyon sokat pályáznak.

A Népmesepont hároméves ingyenes szakmai programjai jövő tavasszal járnak le, utána azonban van még egy hároméves fenntartási időszak. Ebben ugyanúgy fogadnák és foglalkoztatnák a családokat, csoportokat, ahogy eddig, csak már nem ingyen, s több elő­adás is lehetne. Nagy előrelépés volna a ház régóta tervezett felújítása, amelynek engedélyes tervei elkészültek. Újabb fejleményről azonban nem tudni. (2017 végén írtunk arról, hogy a kormány első körben 90 millió forintot biztosított a felújításra, a tervek elkészítésére – a szerk.) Ha a tervek megvalósulnának, akkor a színházterem is megújulhatna, komolyabb produkciókat is meghívhatnának, és akár a tervezett bábszínházi központ is létrejöhetne – mondta Szilvási-­Grund Helga. A járványügyi helyzet miatt a népszerű nagyobb programok közül elmarad most ősszel a Böndörödő, ám a mesenapot tervezik jövő júniusban. Addig sok kisebb, színvonalas eseménnyel, foglalkozással várják a fehérváriakat.