Új helyzet, nagyobb önállóság kell a gyerekektől

Hétfő óta minden iskola próbál alkalmazkodni az új rendszerhez, vagyis a nevelés-oktatás tantermen kívüli, digitális munkarendjéhez.

Az alapítványi fenntartású Lánczos Kornél Gimnázium igazgatója, Kovács Gergely úgy érzi: meg tudnak felelni az új kihívásnak. A diákok és a pedagógusok is rendelkeznek otthon a szükséges eszközzel, s igyekeznek mindent megtenni azért, hogy tudják is használni az alkalmazásokat, programokat. Mindazonáltal az átállás egy folyamat, nem történhet meg egyik napról a másikra – hangsúlyozta az igazgató.

– A pedagógusokat a múlt héten megkértem arra, hogy készüljenek föl, és hozzanak létre tanulócsoportokat az online térben. Az oktatást ezekben bonyolítjuk le, több formában. Az alapvető információkat a KRÉTÁ-hoz hasonló e-naplónkban közöljük, ehhez mindenki hozzáfér. A pedagógusok a létrehozott tanulócsoportokban adják át a tananyagot, illetve az ahhoz szükséges segédleteket, s így létrejön egy, amolyan digitális felületen kialakított tanterem. Ezt azonban ne úgy képzeljék, hogy a tanár áll az üres osztályteremben, magyaráz a táblánál és ezt videón közvetíti. Nem arról van ugyanis szó, hogy a hagyományos keretek között folyó oktatást ültetjük át az online térbe (bár videós összefoglalót is lehet készíteni). A pedagógus itt inkább amolyan segítő, támogató szerepet tölt be, vagyis segít eljuttatni a tananyagot és az ahhoz kötődő információkat, segédleteket a tanulókhoz. Kiegészítés lehet például egy 5-10 perces (nem több!) videó, vagy a tankönyv vonatkozó része digitális formában – tudtuk meg.

– Én például kedden reggel tartottam az első matematikaórámat ebben a formában. Az óra ideje alatt átadtam a tankönyvi anyag digitális feldolgozását, egy videós tartalmat is küldtem, valamint készítettem egy határidős feladatlapot, amelyet a következő óráig kell kitöltve visszaküldeni. Ez utóbbi ugyanúgy segít az értékelésben, mint a személyesen átadott feladatlap. Abban csak bízni tudok, hogy a diákok maguk töltik ki, s nem mástól várják, máshol keresik a megoldást – mesélt tapasztalatáról Kovács Gergely. Hozzátette: a hagyományos órarend nyomon követhető, de az órák nem pont ugyanúgy zajlanak. A pedagógusnak viszont az adott óra ideje alatt végig elérhetőnek kell lennie. Az igazgató úgy látja, hogy erős és előremutatóan gondolkozó tantestülettel dolgozhat együtt, amelynek munkáját nagyra értékeli.

– Fontos tudomásul venni, hogy nem előrehozott szünetről van szó, hanem az oktatás folytatódik, csak másként. Mi arra készülünk, hogy az elkövetkező hetekben biztosítsuk ezt a rendszert, és felkészítsük az érettségi előtt állókat is.

Miklós Gábor magyar nyelvtant és irodalmat tanít a Lánczosban. Ő a gyakorlatban is megmutatta és elmondta, hogyan folyik náluk az oktatás virtuális keretek között. Tantárgyanként zárt messenger csoportok vannak, amelyekbe minden kolléga regisztrált. E csoportokon keresztül tartják a kapcsolatot a gyerekekkel. Időközben találtak egy nagyon jó alkalmazást, s ebbe meghívták a csoportokat. Ide kóddal kell bejelentkezni, a kódokat pedig minden jogosultnak elküldték, s kurzusokra tudják meghívni a diákokat. Ezen a digitális felületen Gábor is egyszerre tud feladatokat adni, illetve közzé tudja tenni, amit egy-egy diák csinált. Az óra tehát az anyag összefoglalóját, linkek, prezentációk közzétételét foglalja magában, s nem feltétlenül tart 45 percig, ám a fennmaradó időben lehet kérdezni, eszmét cserélni. A feladatokat sem biztos, hogy órakeretben oldják meg a fiatalok. Gábor szerint el kell engedni az eddigi erős kontrollt, amely a 45 perces órák betartására vonatkozott. Ez a helyzet sokkal nagyobb önállóságot követel a diákoktól.

A számonkérés kicsit keményebb dió, mert nincs meg a személyes kontaktus. Magyarból azonban lehet íratni személyes reflexiót, kritikát egy téma kapcsán, így e tárgy a szerencsésebbek közé tartozik. S mivel a szülők is be vannak avatva a folyamatba, remélhetőleg ösztönzik a fiatalokat arra, hogy maguk dolgozzanak.

A Munkácsy Mihály Általános Iskola részéről Tóth Péter igazgató úgy nyilatkozott:

– A jelenlegi rendkívüli helyzet nem csak minket, pedagógusokat állít nehéz feladat elé, hanem a szülőket is. Különböző családok különböző élethelyzetekben próbálják meg összehangolni napjaikat, több gyermekkel, sokszor különböző életkorú testvérekkel, vagy több alsós, óvodás gyerekkel. Mi az elkészült új tantervi tematikával csak arra a tananyagtartalomra összpontosítunk, amely mindenképpen szükséges a továbbhaladáshoz. Ez a szakmaiság garantálja a „mindent is megtanítani” teljes kizárását, a gyermekek érdekeit szolgáló pedagógiai racionalitást, önmérsékletet. Arra törekszünk, hogy ne szögezzük a gyerekeket a monitor elé, ugyanakkor ne hagyjuk „lógva” őket és szüleiket, hiszen az értelmes időbeosztáshoz feladatok, célok, határidők szükségesek. Végül nem maradhat el a visszajelzés, értékelés.

Az igazgató szerint kétféleképpen árthatnak a családoknak, gyerekeknek: ha túlhajtják a diákokat, illetve ha alultervezik a feladatokat. Az egyensúly megteremtésében pedagógusoknak és szülőknek egyaránt nagy a felelőssége, s ehhez kommunikálnunk kell.