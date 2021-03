Új gimnázium indul Fehérváron!

Gimnáziumi oktatással bővül a Szent Imre Általános Iskola és Óvoda. A jövőben hároméves kortól egészen érettségiig járhatnak egy intézménybe azok, akik a Szent Imrét választják.

A Szent Imre Általános Iskola és Óvodában kedden Spányi Antal megyés püspök, a fenntartó elöljárója, Ugrits Tamás posztoláris helynök, püspöki biztos és Csák Lajos, a Szent Imre Általános Iskola és Óvoda igazgatója jelentette be, hogy az intézményben elindul a gimnáziumi képzés.

Spányi Antal megyés püspök a sajtótájékoztatón kiemelte, azért döntöttek az iskola bővítése mellett, mert a székesfehérvári egyházmegye más településein mintegy 30 éve jól működik ez a rendszer. A megyés püspök elmondta, az egyháznak fontos szerepe van a tanításban is, melyet most Székesfehérváron kívánnak tovább erősíteni szellemi és lelki oktatással egyaránt. A bővítés terve már évek óta folyamatosan előkerült, ám eddig nem volt rá lehetőség.

Ugrits Tamás posztoláris helynök, az intézmény püspöki biztosa elmondta, a bővítéssel Fehérváron is megvalósulhat a teljes oktatási vertikum. Kiemelte, hogy a Szent Imre Általános Iskola és Óvoda eddig is színvonalas és biztonságos intézményként működött, mely képviseli a keresztény értékrendeket. A továbbiakban ezt kívánják bővíteni, hogy a gyermekek 3 éves koruktól egészen az érettségiig az intézményben tanulhassanak. Ugrits Tamás elmondta, tapasztalatai alapján a fiatalok értékrendje 14 és 18 éves koruk között szilárdul meg, így a gimnázium fontos és hiánypótló szerepet tölthet majd be a városban.

Az intézmény igazgatója, Csák Lajos kiemelte, az épület jelenleg is zajló felújítása és bővítése több szempontból is fontos. Korábban nem voltak meg azok a feltételek, melyek egy gimnázium elindításához szükségesek. Az iskola régi típusú épület, melyben nem volt elegendő hely, a negyedik szint beépítésével viszont már lehetővé válik a gimnázium indítása is. Csák Lajos kiemelte, pedagógiai-szakmai célkitűzésük, hogy az osztályok 25 fős létszámmal működjenek, amely kedvező a valódi közösség megteremtésének tekintetében.

Megalkotják a belső átvételi és a külső felvételi rendszert is, mely tanulmányi eredmény és tanulói attitűd alapján működik majd. A leendő gimnáziumban nagy szerepet kap az idegen­nyelv-oktatás, hogy a tanulók képesek legyenek eleget tenni a B2 szintű nyelvvizsga elvárá­sainak. Valamint emelt óraszámban tanítanak majd informatikát, melynek keretein belül a robotikával is ismerkedhetnek a tanulók.

A tervek szerint a „Szent Imrében” a 2022/2023-as tanévben kezdődhet meg a gimnáziumi oktatás.