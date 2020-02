Új fejlesztésű applikáció segíti majd az autizmussal küzdők életét

Egy fiatal és lelkes gárda sokat dolgozott azon, hogy okoseszközökön futó applikációval segítsenek az autistáknak. Ezzel véget érhet a kommunikációs kártya korszaka, és átléphetnek a digitális világba az érintettek.

Az autizmussal küzdők túlnyomó többsége képekkel könnyebben kommunikál. Régóta bevezetett módszer, hogy kártyák segítségével fejezik ki problémáikat, kívánságaikat, mindennapi igényeiket. Alapvető fontosságú, hogy strukturálva legyen a napjuk, és a lehetőségekhez mérten változatlan, biztonságot közvetítő legyen a napirendjük. A kártyamódszer lényege, hogy a reggeli felkeléstől kezdve, az étkezéseken, tanuláson, foglalkozásokon keresztül az esti lefekvésig minden fontosabb esemény rögzítve van a falon, ahol bármikor láthatja az autista. Ami elmúlt, az lekerül, hogy ne legyen zavaró a jelenléte.

Nyár végére mindenki ingyenesen letöltheti az alkalmazást

A Gyümölcs utcai platánok alatt gyülekeztek hétfőn dél­előtt autizmussal élők, hozzátartozók, nevelők, gyógypedagógusok és annak DATA Projekt csapata. Egy szoftvert fejlesztettek ki, mely ezt a kártyamódszert digitalizálja.

Dávid Kata helpdesk munkatárs elmondta, hogy az alkalmazás megalkotása elsősorban a vizuális megsegítést támogatja, ahogy a kártyák, csak így sokkal mobilabb, ennek megfelelően könnyedén vihetik magukkal bármerre az autisták, amerre csak járnak. A szakember elmondta, hogy nemcsak a szokásos képeket lehet digitálisan letölteni és látni, hanem folyamatábrákkal is egyértelműbbé lehet tenni, hogy mi is a teendő, és ez az ábra akár egy egészen magasan funkcionáló autista számára is kialakítható. Ha az egyre bővülő adattárból nem tudnak választani az összeállítással próbálkozók, akkor azt is megtehetik majd, ha élesben működik a rendszer, hogy kifejezetten annak a tárgynak, illetve annak a helységnek a fotóját tölthetik fel az app-ra, ami az autista életterében van.

Dávid azt is elárulta, hogy nemcsak az eseményeket lehet beállítani, hanem az azokra szánt időt is, így az okoseszköz jelez, ha letelt a tévénézésre, játékra fordítható idő, és persze akkor is, ha véget ért végre a leckeírás ideje. A DATA, azaz a digitális autonómia támogatása az autizmusspektrumon elnevezésű projekt vezetője Horhi Anett elmondta: – Az Autisták Országos Szövetsége (AOSZ) nyújtott be pályázatot és annak konzorciumi partnere, az ELTE Szakmódszertani kutatócsoportja adja hozzá a „tudományt”. A munkát 2018-ban kezdtük és idén várhatóan el is készülünk vele. Az első tesztverziót már megalkotta az informatikai partner. Folyamatosan egyeztetünk a szakemberekkel, a szülőkkel és természetesen az érintettekkel is, a mai workshop is ezért jött létre.

A projektvezető ismertette, hogy eu-s forrásból, 450 millió forintból tudják finanszírozni ezt a hatalmas feladatot. Az applikáció, a hálózatépítés és a módszertan is benne van ebben az összegben, az ország 12 pontján helpdesk munkatárs ad majd bárkinek technikai segítséget. Nyár végére mindenki számára ingyenesen hozzáférhető, letölthető lesz az app, az okoseszköz operációs rendszerével kompatibilis áruházból.