Új és szép babanevek az idei évben is Fejérben

A friss szülők egyre több – hagyományos és különleges – név közül választhattak 2018-as babájuknak. Íme a lista.

Mindig izgalmas dolog szemezgetni az adott esztendő legkülönlegesebb és leggyakoribb nevei között. Amióta a Fejér Megyei Hírlapban is közöljük a frissen született babák névsorát, még inkább látható, milyen változatos nevekkel ruházzák fel gyermekeiket a szülők. Elég csak a legfrissebb adatokat nézni: Regő, Zara, Lotti, Lilla, Mirkó, Csongor, Liliána – számtalan olyan név, amely hagyományos vagy különleges jellegénél fogva vált a szülők kedvencévé. Szinte nem telik el hét, hogy ne születne egy Anna, Emma vagy egy Ádám, illetve Levente is – ez sem véletlen! Évek óta a legnépszerűbb, tehát leggyakrabban adott nevek ezek ma Magyarországon – és bizony Fejér megyeszékhelyén is.

Rendelkezésünkre áll a Székesfehérváron 2018-ban az újszülötteknek leggyakrabban adott nevek listája: 1-től 10-ig a Hanna, Nóra, Anna, Emma, Luca, Zsófia, Eszter, Boglárka, Léna, Liza vezeti az utónevek népszerűségi listáját a lányok között, míg a fiúknál a Levente, Ádám, Bence, Dániel, Dávid, Máté, Barnabás, Gergő, Bálint és a Marcell. A népszerűek és hagyományosak között azonban mindig akad egy-egy különleges hangzású is.

A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórházban 2018. december 26-ig 2431 baba született, akik között akad például Bercel, Linett, Arikán, Eperke, Zella, Tamira, Luna, Lorina és Nolen is, hogy csak néhányat említsünk a ritkább nevek közül. Ők most még nagyon apró babák, de hamarosan megjelennek a bölcsődékben, óvodákban is, így érdemes előre ízlelgetni ezeket a különleges neveket. De a tapasztalat az, hogy az elmúlt években egyre több Noel és Leila is született, akik már a játszótereken is szaladgálnak.

Minden évben több új nevet „enged át” az anya könyvezhető nevek listájára a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) bizottsága. Így például 2018-ban lehetett már adni a lányoknak az Andreina, Aviána, Elizabell, Halina, Lélia, Leticia, Lira, Madita, Medina, Meril, Minetta, Nea, Niszsza, Szibell, Sztilla, Triszta, Zamíra és a Zonera nevet.

A fiúnevek listája pedig a következőkkel bővült: Árvin, Balla, Bertil, Björn, Bránkó, Csobánc, Daren, Derek, Donoven, Evron, Frej, Hakim, Kemecse, Kofi , Konor, Kornéliusz, Koron, Krizantusz, Lemmi, Liborius, Milen, Milován, Miska, Navid, Palkó, Rajka, Rami, Sobor, Szergej, Szoren, Szorin, Vetúriusz, Vladek, Zakari, Zeki. 2018-ban kicsit változott az új utónevek kérvényezésének útja, ahogy arról az MTA is informálja oldalán az érdeklődőket: a kormany.hu oldaláról letölthető formanyomtatványt kitöltve kell eljuttatni a a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkárságához a kérvényt, amelyet továbbítanak az MTA Nyelvtudományi Intézetéhez. Egy itteni bizottság a jogszabályok és a saját szempontrendszerük figyelembevételével dönt az utónévkérvények sorsáról.

Fontos szempont mérlegeléskor az, hogy a kérvényezett név magyar helyesírással írott-e, illetve hogy a nevek nemi jellege érvényesül-e a magyar közegben. Ez utóbbi lehetett például az elutasítás oka 2017-ben annak, amikor az Andrea nevet fiúnévként kérvényezte valaki. Ami azért nem olyan meglepő, a világ más részein ugyanis férfi névként ismert – gondoljunk csak Andrea Bocellire, az ismert olasz tenorra. Érdemes ezekre is gondolni, amikor új neveket találunk ki…

