Új erőre kaphat Igar és Szabadhídvég

A két településen, Igarban és Szabadhídvégben most az a közös, hogy ugyanazon pályázatuk előbb tartaléklistára került, majd nemrég mindkét település vezetése pozitív elbírálást kapott a döntéshozóktól.

A Magyar Falu Program keretében „eszközfejlesztésre, belterületi közterület karbantartására” – így a hivatalos név – Igar 12,9 millió forint, Szabadhídvég pedig csaknem 15 millió forint támogatást nyert el. Előbbi település polgármestere, Molnár István lapunknak elmondta: ugyan sok részlettel egyelőre nem szolgálhat, de az összegből valószínűleg egy tolólap, sószóró gép, valamint egy kerti traktor érkezik majd a településre. Az új eszközök pedig várhatóan új álláslehetőséget is jelentenek, ugyanis egy külön személyt szeretnének – és nem a közfoglalkoztatottakat vagy a már munkába állt falugondnokot – megbízni a gépek kezelésével, használatával.

A projekt megvalósításának, vagyis az eszközök településre jutásának határideje május 31.

Szabadhídvégen is hasonló a helyzet – már ami az időpontot illeti. Pap László polgármester azonban bővebb tájékoztatást is adott a Hírlapnak. Eszerint 12,3 millió forintból – az erőgépek kategóriában – a többi között rézsűkaszát, traktort, hozzá fronthidraulikát és pótkocsi-vonószerkezetet, a maradék, csaknem 3 millió forintos összegből pedig kisebb gépeket, így fűnyíró traktort, ágvágót és vágóasztalt vásárolhatnak. A beszerzés elindult, az elöljáró már felvette a kapcsolatot a kereskedőkkel. Az eszközökkel a belterületi utak padkáit szeretnék helyreállítani, nemcsak a szabadhídvégi, de a pélpusztai közigazgatási területet is érintve. A tervek között – Igarhoz hasonlóan – az is szerepel, hogy egy másik pályázati forrásból egy személyt alkalmaznak, aki kezeli az újonnan érkező gépeket.

Nem mellesleg Szabadhídvégnek két másik, a belterületi utak javításával, valamint a ravatalozó és környékének felújításával kapcsolatos pályázata is tartaléklistára került, ám ezekről még nem született döntés. Ezzel szemben – ugyancsak a Magyar Falu Programban – közterületi járdafelújításra ötmillió forintot, a leendő, megépítés előtt álló óvoda udvarának fejlesztésére pedig szintén ötmillió forintot nyertek.