Új egészségházat adtak át Lepsényben a közösségnek

Az új, többfunkciós egészségház két háziorvosi rendelőt, fogorvosi rendelőt, a védőnői szolgálatot és egy multifunkciós helyiséget foglal magába. Amint elhangzott: a teljes körű egészségügyi alapellátás egy épületben elérhető.

A Lepsényi Egészségház átadó ünnepségére gyülekeztek hétfőn délelőtt a nagyközség lakói és a környékbeli meghívott vendégek a Jókai utcában. „Ahhoz, hogy nagy dolgokat vigyünk végbe, nem csupán cselekednünk kell, de álmodnunk is, és nem csupán terveznünk, de hinnünk is” – az önkormányzat Anatole France gondolatát választotta a nap jelmondatának.

– A 100 millió forintos pályázati támogatást önkormányzatunk csaknem 150 millió forint önrésszel egészítette ki – mondta el Salamon Béla polgármester. – Büszkeséggel tölthet el bennünket, hogy csaknem három évtized elteltével új középület épült nagyközségünkben. Igazi öröm, hogy immár fizikai valójában itt állhatunk új egészségházunk előtt.

A projekt keretében fogászati röntgent és hordozható defibrillátort is beszereztek, továbbá várótermi bútorzatot és egyéb informatikai eszközöket a körzetekbe. Korszerűsítették a 2. számú háziorvosi körzet szolgálati lakásának fűtését is. Kiemelt szerepet kaptak a beruházás során a gazdaságos üzemeltetési szempontok: a 399 négyzetméter alapterületű épület 15 százalékkal kevesebb energiát használ el, mint a régi. A hőszigeteléssel, megfelelő tájolással, kellő szellőztetési és árnyékolástechnikával, napelemek alkalmazásával megépült egészségház energiahatékony működést biztosít. A ház teljes körűen akadálymentesített, korszerű informatikai hálózattal rendelkezik, az épület riasztóval és kamerarendszerrel felszerelt. Az előírásoknak megfelelő számú parkoló és kerékpártároló készült, s különös gondot fordítottak a környezet parkosítására is.

Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára átadó beszédében egyebek között hangsúlyozta: a magyar kormány 2010 óta 91 kórházat újított fel részben vagy egészben, 54 rendelőintézetet korszerűsítettek, megépült 23 új rendelőintézet és 34 új mentőállomás.

– A válság évében olyan költségvetést fogadtunk el, amely 2021-ben egészségügyi célokra 2112 milliárd forintot tartalmaz, ami azt jelenti, hogy 10 év alatt 915 milliárd forinttal, azaz 76 százalékkal növeltük az emberek egészségének megőrzésére, illetve visszaszerzésére fordítható egészségügyi forrásokat. A szakdolgozók, az ápolók bére januárban 14 százalékkal emelkedett, és novemberben további 20 százalékkal fog emelkedni. Ez összességében 82 milliárdos összeget tesz ki – tette hozzá.

Varga Gábor, a térség országgyűlési képviselője, a település díszpolgára úgy fogalmazott: Szent István király napja előtt aligha lehetne méltóbb ünnepi eseményt elképzelni, mint egy közösséget szolgáló létesítmény átadását.