Új csapattal és megújult lelkesedéssel várják a tavaszt Söréden

Az ősszel megválasztott testületnek a fele új, a másik fele újraválasztott képviselő. Az elmúlt hónapokban csapattá kovácsolódtak, így a tavasszal induló fejlesztéseket már felkészülten várják, a szintén újraválasztott polgármesterrel egyetemben.

Söréden történt változásokról, a tervekről és a folyamatban lévő ügyekről és nem utolsósorban a jövőről Végh Rudolf polgármesterrel beszélgettünk. A település vezetője elégedett lehetett múlt év októberében, hiszen a választási részvétel igen magas volt. A 424 szavazásra jogosultból 235 fő jelent meg a szavazáson, ahol a lakosok a 9 jelöltből 4 képviselőt választottak. A jelenlegi testületben a következők szerepelnek: Fésüsné Szuna Mária, Forstner Éva, Pálföldi Tamás és Kovács Józsefné. Az alakulást követően a grémium Fésüsné Szuna Máriát alpolgármesternek választotta.

Megragad, ami a település fejlődését, jobbá, vonzóbbá tételét szolgálja

Végh Rudolf elmondta: – A testület felét régi, felét újraválasztott képviselők alkotják, ami egy négyfős testület esetén talán nem olyan nagy változás, azonban mégis markáns különbség van a mostani és a korábbi testület között, ugyanis az egyik régi tag, Takács Ferenc 21 éven át dolgozott a falu érdekeiért és a lakóiért, de nem indult újra a választásokon, ezért helyére új tag érkezett. A másik régi, rutinos képviselő, a sörédi vezetés doyenje, Keszi Csaba sem folytatja a képviselői munkát. Ő 29 éven keresztül, vagyis a rendszerváltás óta tagja volt a faluvezetésnek. Mindketten sokat tettek a településért, ezért köszönettel tartozunk nekik a lelkiismeretes munkáért. Mostantól nélkülük kell tovább haladni, a velük megkezdett úton. A jövővel kapcsolatban a polgármester elmondta: – A képviselő-testület a megkezdett úton megy tovább, szem előtt tartva persze azt, ami nyilvánvaló, jelesül, hogy az új tagok új szemlélete frissítést jelent, ami a folytonosság mellett új elképzeléseket is fog hozni. A régi pályát azt is meghatározza, hogy a megújult sörédi vezetésnek több folyamatban lévő fejlesztése is van, melyet még a korábbi ciklusban kezdtek el. Ezek befejezése és lezárása elengedhetetlen, hiszen egyik projekt fontosabb, mint a másik.

– Most fejeztük be az óvoda felújítását, folyamatban van az önkormányzati épület rendbetétele, zajlik a Zártkerti út felújítása és az ezzel a területtel kapcsolatos kerítésépítés is karnyújtásnyira van, most választjuk ki a vállalkozót. Szintén a zártkertet érinti annak az 1860-as években épült présháznak és pincének a felújítása, amit a község meg akar óvni az utókor számára. Jelentős energiákat emészt fel a kultúrház nagytermének bővítése is, ami a korábban említett beruházásokhoz hasonlóan szintén az előző évről húzódik át a 2020-as esztendőre, sorolta Végh. Az eljövendő időszak nemcsak a korábbi év, illetve évek folytatása, illetve befejezése, ugyanis Végh Rudolf bízik a pályázatok adta lehetőségekben. Mint elmondta: Folyamatosan szeretnénk épülni és szépülni, ezért igyekszünk minden pályázatok adta vagy más lehetőséget megragadni, ami a település fejlődését, jobbá, vonzóbbá tételét szolgálja. Ehhez fontosak az állami források, hiszen nagyobb fejlesztéseket önerőből az ilyen kis önkormányzatok, mint mi, nem tudnak véghez vinni. Önerőt minden pályázathoz kell hozzátenni, ha másért nem, hát az előkészítés végett biztosan. Ennek elengedhetetlen feltétele, hogy igyekeznünk kell takarékos gazdálkodást folytatni. Fontos hangsúlyozni, hogy folyamatos stabil pénzügyi helyzetet csak a saját bevételek növelésével lehet elérni, emelte ki a polgármester. Nem kell sokat várni az ígéretek betartására, ugyanis hamarosan kezdődik egy nagy és látványos munka, amivel elindul a 2020-as év, ez pedig az önkormányzat épületének külső felújítása lesz.