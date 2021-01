Új bölcsőde épül Szabadbattyánban

A koronavírus-járvány tavaly tavasztól váratlan helyzeteket és feladatokat hozott az önkormányzati munkában, melyekkel az új évben is meg kell birkózniuk – fogalmazta meg Szabadbattyán polgármestere.

– A polgármesteri programomban vállaltak közül több megvalósult, van, ami megkezdődött, és van, amivel ezután tudunk foglalkozni – mondta el lapunk érdeklődésére Szabó Ildikó. – Az idősgondozás területén, az előírásoknak megfelelően megoldottuk az idősek szociális ebéddel való ellátását. A használt és nehezen tisztítható műanyag éthordók helyett új, rozsdamentes éthordókat szereztünk be, melyek fertőtleníthetők. Ennek a jelentősége a covidos időszakban nagymértékben megnövekedett. Az ebéd házhoz szállítását önkormányzati dolgozó látja el.

– A gyermekétkeztetés terén külön hangsúlyosnak ítéltem az eltérő étrendű gyermekek (például cukorbetegek, glutén- és tejérzékenyek) megfelelő ellátását. A jelenlegi tanévtől minden szabadbattyáni bölcsődés, óvodás és iskolás gyermek családjának lehetővé tettük, hogy amennyiben szükséges, az eltérő étrendet választhassák.

– A környezetvédelem kapcsán több növényre és fára van szükségünk. Eddig csaknem félmillió forint értékű, adományként kapott fát ültettünk el több helyen a faluban. Megszerveztük a településszintű elektronikai hulladékgyűjtést, ezzel is megelőzendő az ebből származó illegális hulladéklerakást. Az elektronikai hulladékok gyűjtését az idén is ütemesen folytatjuk. A korábbi években kialakult illegális hulladéklerakók felszámolása nagy kihívás. Tetemes mennyiségű hulladék keletkezett az önkormányzat ingatlanjain, melyet összegyűjtöttünk egy helyre, és kerítés húzásával zártuk ki a területről a notórius szemetelőket.

– Figyelemmel kísérjük a pályázati lehetőségeket, és a lehető legtöbb pályázatot nyújtjuk be. Sikeresen pályáztunk orvosi eszközök beszerzésére, az orvosi rendelő felújítására (ami a korábbi felújításból kimaradt), valamint településkarbantartási eszközök beszerzésére (itt további beszerzésekre is pályázunk majd). Az illegális hulladéklerakók felszámolására és játszóterek kialakítására benyújtott pályázatunk nem járt sikerrel, de keressük a lehetséges forrásokat – folytatta az elöljáró.

– Csatlakoztunk a könyvtárellátási szolgáltató rendszerhez, melynek köszönhetően évente egymillió forintot kapunk könyv- és eszközellátásra, programok szervezésére. Továbbra is támogatom a lakossági kezdeményezéseket. Az „első fecske” ezen a téren egy utcaközösségi összefogás a táci bejárónál, ahol a lakók virágokat, növényeket telepítettek, melyek szépségét már a tavasszal élvezhetjük.

A faluvezető fontosnak tartja, hogy a szakterületeken megfelelő képzettségű, tudású és tapasztalatú munkatársak lássák el a feladatokat, mindamellett, hogy a kezdőknek is lehetőséget adnak, és támogatják őket. A polgármesteri hivatal szervezetileg és szakmai összetételében is megújult. A bevezetett technikai megoldások, alkalmazások szükségesek ahhoz, hogy lépést tudjanak tartani az elvárásokkal, és megfelelő színvonalon lássák el a feladatokat. Céljuk az ügyfélbarát hivatal létrehozása, ezért egyebek között a napközben elfoglalt ügyfelekre is gondolva bevezették a meghosszabbított ügyfélfogadási időt: hétfőnként 17 óra 30-ig állnak az állampolgárok rendelkezésére.

Művelődési házuk két szakemberrel gazdagodott, bízva abban, hogy hamarosan a sok „kötés” után újra nyithatnak a kulturális programok terén. A sportolási lehetőségek fontosságát is kiemelten kezelik. E téren jelentős beruházásuk van folyamatban, az MLSZ pályázata nyomán egy műfüves „ovifocipálya” épül, amelyet a tavasztól birtokba vehetnek a gyerekek. Ez is hozzájárul ahhoz, hogy a településen korábban működő labdarúgó utánpótlási munka ismét fellendüljön.

– Hazánkban sok település küzd fogorvoshiánnyal, mi is jelentős kihívásként éltük meg az I. számú fogorvosi körzet újbóli beindítását. Megfeszített és csaknem egyéves munka eredményeképpen sikerült a körzet feladatellátását megoldani, mely nemcsak Szabadbattyán, hanem Kőszárhegy és Csősz életében is jelentős, hiszen e települések fogászati ellátása is nálunk történik – emelte ki a polgármester.

– Ugyancsak a programom része, hogy a nagyközség településrészei is kellő hangsúlyt kapjanak. Ezen a téren sok feladat vár még ránk, de például Emmarózán megerősítettük a dűlőutakat, Felsősomlyón pedig megkezdtük a külterületi út felújítását.

– Megtörtént az árokrendszer, a vízelvezetők felülvizsgálata, felmérése, nagy munka vár ránk, de megkezdtük az elhanyagolt árkok tisztítását. Átadtuk a fedett kondiparkunkat, befejeződött a községháza épületének fűtéskorszerűsítése, illetve az óvodai konyha légtechnikai korszerűsítése. Jelenleg folyik a Kossuth utcában a járda felújítása, és hamarosan megkezdődik az óvoda gazdasági bejáratának térkövezése. Idei nagyberuházásunk a 28 férőhelyes bölcsőde építése, melyhez 200 millió forint értékű pályázati támogatást nyertünk. A munka várhatóan tavasszal kezdődik – tette hozzá Szabó Ildikó.