A helybeliek mellett sokan jöttek mások is a gánti sváb bálba

A vendéglőbe lépve csinos, sváb viseletbe öltözött fiatal lányok fogadják az érkezőket. Gyülekeznek a jókedvű vendégek. Akik éhesek, hamarjában átböngészik az est kínálatát, miközben bekapnak néhányat az asztalra készített kvircedliből.

Gánt 1997 óta tart sváb bálokat, vagyis a most hétvégi volt a 24. alkalom. Miközben a zenekar is készülődik, és sorra kerülnek elő a hangszerek, a Német Nemzetiségi Önkormányzat frissen választott elnökével, Krauszné Gróf Zsuzsannával ülök le beszélgetni. Ahogy az országban több helyen, úgy Gánton is a fiatalok vették át a szerepet a német nemzetiségi önkormányzatban. Az eddigi elnök, Spergel Lajosné, aki több mint két és fél évtizedig állt az önkormányzat élén, korára tekintettel leköszönt, bár ez nem jelenti azt, hogy teljesen kivonult volna a falu közéletéből. Az új elnök egyelőre – ahogy ő fogalmazott – betanul. Krauszné elmondta, nem terveznek különösebb változtatásokat a nemzetiségi önkormányzat munkájában, hiszen az eddig is jól működött. Továbbra is megtartják a szokásos éves rendezvényeket, amelyek sorát viszont egy új elemmel szeretnék bővíteni.

– Az elmúlt 3 évben a gánti gyerekek meghívást kaptak Várgesztesre a sváb betlehemes találkozóra, ahol általában 4-5 olyan sváb település csoportjai, ahol őrzik ezt a szokást, adják elő saját betlehemes játékukat. Arra gondoltunk, az idén megszervezhetnénk az első Fejér megyei sváb betlehemes találkozót. A betlehemes játékok nyilván nagy részben hasonlók, de közben mégis mindegyik más – árulta el a nemzetiségi önkormányzat elnöke. Egyébiránt továbbra is cél a németországi testvértelepüléssel, Wehretallal, a kapcsolat ápolása, akikkel évente felváltva látogatják meg egymást. Idén éppen a németeken a sor, a látogatás júliusban esedékes.

A gánti sváb hagyományokat pedig továbbra is őrzik, a nemzetiségi óvodában és iskolában a legkisebbeknek is igyekeznek továbbadni őket. Na de térjünk vissza a bálhoz. A műsorban idén a kecskédi tánccsoport, a Gánti Német Nemzetiségi Dalkör, valamint a Német Hagyományőrző Ifjúsági Tánccsoport lépett fel. Az alkalomra összeállt Fünf Dörfer nevű zenekar egy órán át szórakoztatta a vendégeket, majd a helyi sváb zenekar folytatta tovább. Jókedvben nem volt hiány, a több mint 200 vendég a jó vacsora után hajnalig ropta a táncot.