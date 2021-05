Üdvözöljük Pandorán! – Hollywoodi sztárok forgattak a Szár-hegyen

Befejeződött az amerikai filmesek szár-hegyi forgatása, ami a változékony tavaszi időjárás miatt elhúzódott. Május elejétől visszaállt a régi rend a felvételek miatt lezárt területen, újra zavartalanul látogathatják a kirándulók a Devon Kőparkot és Tanösvényt.

Welcome to PANDORA Paradise PLANET – köszöntötte az arra járót a hatalmas méretű, félig szétszakadt fogadótáblára rótt felirat. Az elcsendesedett hegytetőn még napokig láthatók voltak a Borderlands című sci-fi akcióvígjáték díszletként használt kellékei. Az amerikai filmes stáb elvonulása után leamortizálódott fémtárgyak hevertek szanaszét a védettséget élvező természeti környezetben. Leginkább egy ócskás telephelyre emlékeztető sokféle limlom, űrhajó kinézetű tartály, ócska kisbusz, s egyéb fémhulladékok, mind-mind a filmben megjelenített poszt­apokaliptikus Pandora bolygó helyszínét idézték fel. A látványt egy jelentős méretű, régen kihalt ősállatra emlékeztető csontváz is turbózta.

Sztárok a hegyen

A filmforgatás idején a furcsának tűnő élénk mozgást a Szár-hegyen többen is észlelték a környéken élők közül. Mivel szokatlan volt a stáb járműveinek és lakókocsijainak felvonulása a hegy tetején, majd egy óriásdarun lebegő ufószerű valami megjelenése, ezért volt, aki a távcsövét is beélesítette az úrhidai házakból odalátók közül. Mivel a Seuso-kincs megtalálásának történetét e hegyvonulathoz kötik, már arra is akadtak tippelők, hogy az ezüstkészlet még ott rejtőző tárgyainak felkutatására indult komolyabb régészeti munkálat.

Ha rövid időre, és titokban is – ami több szempontból érthető –, de jó, ha tudjuk, hol­lywoodi sztárok „vendégeskedtek” a Fehérvárhoz közeli Szár-hegyen. A Borderlands c. videojáték-sorozat adaptációjából, illetve annak továbbfejlesztéséből készülő film­széria rendezője Eli Roth, forgatókönyvírója Craig Mazin (a Csernobil-sorozat filmírója), gyártója és forgalmazója az USA filmiparának egyik prominense, a Lionsgate Films.

A film szereplői közül a leghíresebb Cate Blanchett kétszeres Oscar- és háromszoros Golden Globe-díjas színésznő. Hasonlóan ismert, és magyar származása miatt külön is megemlítendő a híres színész, Tony Curtis lánya, a kétszeres Golden Globe-díjas Jamie Lee Curtis, aki a filmben a régészt, Dr. Patricia Tannist alakítja. A Borderlands c. négyrészes filmsorozat további munkálatai budapesti filmstú­dióban és más helyszíneken folytatódnak, a tervek szerint jövő évben kerül majd bemutatásra.

