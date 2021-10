Tuzson Bence: fontos választás előtt áll az ország

Tuzson Bence államtitkár lakossági fórumra érkezett Székesfehérvárra. Az azt megelőző sajtótájékoztatón kiemelte, Magyarország sajátos helyzetben van.

Ezt ne hagyja ki! Terrorcselekmény történt 2006-ban

Az államtitkár elmondta, fontos választás előtt áll az ország, aminek a lényege az, hogy visszalépünk-e a 2010 előtti időkbe, vagy haladunk azon az úton, amit 2010-ben megkezdett Magyarország. – Egy olyan baloldal állt most fel, amit egyértelműen Gyurcsány Ferenc vezet. Gyurcsány Ferenc eddig ült egy lovon, fogta annak a kantárját, aztán kiderült, hogy az a ló egy kicsit sánta. Átnézett a másik oldalra, meglátott egy másik lovat, átült most erre és ezen kívánnak most bemenni a Parlamentbe – mondta Tuzson Bence. Hozzátette, a lényeg nem változott, Márki-Zay Péterrel ugyan azok az emberek mennek be a parlamentbe, mint akik Karácsony Gergely támogatásával mentek volna be.

Ugyanakkor hangsúlyozta, az, hogy a baloldal mit csinál, nem vonhatja el a kormány figyelmét, hiszen vannak feladataik. Mint mondta, a legfontosabb feladatuk, hogy a pandémia következményeit megpróbálják elhárítani, valamint dolgozzanak azon, hogy a szomszédos országokban látott járványhelyzetet elkerülhessük. – Egy kormánynak az a feladata, hogy egy országot irányítson, hogy a gazdaságot kézben tartsa és ha teheti, akkor az egészségüggyel is sokat foglalkozzon. Nekünk ez az elsődleges feladatunk. A választóknak majd azt kell megítélniük, hogy ez a kormányzati teljesítmény megfelelő-e és érdemes-e a folytatásra – mondta Tuzson Bence.