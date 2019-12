Tűzoltó-egyesület Sárszentmihály, Sárkeszi, Úrhida védelmére

Aggregátor, szivattyú, tömlők, fecskendők, védőruházat, csákány, erővágó. Efféle holmik feküdtek kedden a sárszentmihályi önkormányzat, illetve közösségi ház bejárata előtti placcon.

Több mint tucatnyi helyi férfi összefogott: megalakult a Sárszentmihályi Önkéntes Tűzoltó Egyesület. Januárban állnak bele igazán a tagtoborzó munkába, de persze már most is bátran kereshetik őket a csatlakozni vágyó elszántak, akár a legnagyobb közösségi oldalon.

Elnökük, Dropkó Krisztián éppen ottjártunkkor rázott kezet Koppán Viktorral, a Fehérvári Tűzoltó Egyesület elnökével. A fehérvári, már rutinos önkéntes tűzoltók kedden kora délután adtak át alapfelszerelést, regiment szerszámot és eszközt a mihályi testvér­csapatnak.

Január végén vagy februárban kapnak autót

Dropkó lapunknak elmondta, hogy Sárszentmihály – s persze a településhez tartozó Sárpentele – mellett Úrhidán és Sárkeszin is ők látják el a jövőben az önkéntes tűzoltói feladatokat. Arról is beszélt, hogy a három falu önkormányzata egyaránt támogatja őket ebben a szándékukban. Óber Andrea sárszentmihályi polgármester egyébként részt vett az eszközök átadóján.

– Úgy éreztem, hogy ez egy fekete folt itt a térségben, ezért gondoltam, hogy meg kellene alapítani ezt az önkéntes tűzoltó-egyesületet – fogalmazott Dropkó Krisztián.

Még nem vonulnak: várhatóan január végén vagy februárban kapnak tűzoltóautót, szintén a fehérvári egyesület jóvoltából.

Dropkóék hosszú távú terveik között szerepel egy szabadbattyáni tűzoltóbrigád megszervezése, megalapítása is.

Segítség, hogy van helyismeretük

Ez az említett, jövő évben kezdődő toborzás eredményességétől is függ, kell a létszám, hiszen Szabadbattyán térségének felvállalása az autópálya-szakasz miatt még nagyobb felelősséggel, bizonyára több bevetéssel járna együtt.

Januárban kapnak alapkiképzést a sárszentmihályiak, többek között megtanulják az autóból való kimentés eljárásait és azt is, mi a teendő gyalogost vagy kerékpárost ért gázolásos baleset után. Díjmentesen vehetnek részt a kiképzésen a jelentkezők.

– Hivatásosok nélkül nem dolgoznak. Az a segítség, hogy nekik helyismeretük van, itthon vannak, esetleg hamarabb odaérnek a káresethez, mint a Fehérvárról vonuló hivatásosok, illetve növelik az életmentésben, kárelhárításban részt vevők létszámát – tette hozzá a beszélgetéshez Koppán Viktor, a fehérváriak elnöke.