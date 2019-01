Tüntetés az iskola előtt, eltorlaszolták a bejáratot

Fogalmi félreértés lehetett az oka annak a tüntetésnek, amelyre szombaton és hétfőn került sor az Asztalos közben, egy magániskola hátsó bejáratánál. Ám a lakók nem csak a véleményüket fejezték ki: eltorlaszolták a bejutás lehetőségét is.

Felhívást tett közzé Rockenbauer Lajos, a Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola igazgatója a hétvégén az intézménybe járó szülőknek: „A Comenius iskola alsó tagozatának és óvodájának megközelítése január 7-én hétfő reggeltől kizárólag az Óvoda utca és a Munkás utca felől lehetséges. Az Asztalos köz felőli kapu zárva lesz. Az önkormányzat gyülekezési, tüntetési engedélyt adott ki a helyi lakosoknak az Asztalos közben a kapu elé a forgalom elzárására, amivel a mai napon néhányan éltek is, és meggátolták az iskolahívogató, ismerkedő látogatásra érkező szülők és a tanítók iskolába bejutását az Asztalos köz felől, beleértve a gyalog érkezőket is. Az engedély január 7-én hétfőre is érvényes 7.00 órától 19.00 óráig. Kérem Önöket, hogy ne próbálják meg az Asztalos köz felől megközelíteni az iskolát, kerüljük el azt, hogy a gyermekek esetleg verbális erőszakot tapasztaljanak.” A Fejér Megyei Hírlap kérdésére az igazgató elmondta: évek óta húzódó ügyről van szó, a hátsó bejárat mellett lakók nehezményezik a forgalmat a területen, ennek végére akartak pontot tenni.

A bezárásra ígéretet tett

Az ügy pikantériája, hogy tavaly a város vezetésével együtt tartottak egy megbeszélést az iskola másik, fő bejáratánál tervezett parkolók kialakítása kapcsán. Ekkor, amikor eldőlt, hogy 27 parkoló kerül a zsidó temető és a Comenius óvodája, iskolája mellé, hangzott el az ígéret az igazgató részéről, hogy a lakók kérésének eleget téve, második félévben bezárják az Asztalos köz felőli bejáratot. Úgy fest azonban, hogy a „második félév” kifejezés mást jelent a lakosságnak és mást egy pedagógusnak: míg előbbieknek vélhetően a 2018-as naptári év második felét, addig utóbbiaknak a tanév második felét, amely ugye február után következik. Ám erről érdemben nem tudott egyeztetni az iskola igazgatója – tette hozzá –, ugyanis a tüntetésről nem tájékoztatták. Ezért is alakulhatott ki szombaton az a kellemetlen helyzet, hogy az iskola nyílt napjára érkező szülők, gyerekek és pedagógusok szembetalálták magukat a bejáratot elzáró tüntetőkkel. Hogy a bejutni kívánó szülőkkel milyen „párbeszéd” folyt, nem tudjuk, azt azonban igen, hogy az egyik pedagógusnak azt mondták: nem mehet be az intézmény területére ezen a bejáraton. A „tanár néni” gyalog volt, nem autóval – ezt fontos tudni, ugyanis „a forgalom elzárása” a gyalogosokra nem terjedhet ki. Amikor megkérdezte a férfi aktól, hogy mi történik, ha mégis átlépi az általuk szabott vonalat, a felelet az volt: annak következményei lesznek.

Elzárni a bejutást?

Mielőtt folytatnánk a történetet, és az események hátterét, okait kutatnánk, fontos momentumra kell felhívnunk a figyelmet: a tüntetés, mint véleménynyilvánítási jog nem terjed ki a személyes szabadság megsértésének lehetőségére. Vagyis ahhoz a tüntetőnek nincs joga, hogy a magánterületre ne engedje be azt, aki oda be akar menni. A közterületen történő rendezvények bejelentésére vonatkozó előírásokat a gyülekezési jogról szóló 2018. évi LV. törvény tartalmazza, amelyben többek között szerepel az is, hogy a „hatóság a bejelentés beérkezésétől számított 48 órán belül a gyűlésnek a bejelentésben megjelölt helyszínen, vagy időpontban való megtartását megtiltja, ha az egyeztetést követően rendelkezésre álló információk alapján megalapozottan feltehető, hogy a gyűlés a közbiztonságot vagy a közrendet közvetlenül, szükségtelen és aránytalan mértékben veszélyezteti, illetve mások jogainak és szabadságának szükségtelen mértékű és aránytalan sérelmével jár, és a közbiztonság, a közrend vagy mások jogainak és szabadságának védelme az (5) bekezdés szerinti enyhébb korlátozással nem biztosítható.” Az 5. bekezdés pedig így szól: „Ha a gyülekezési hatóság a gyűlés megtartását nem tiltja meg, de a közbiztonság, a közrend, vagy mások jogainak és szabadságának védelme miatt szükséges, a szervező számára határozatban előírja a gyűlés megtartásának feltételeit.” A rendőrségtől kapott információk szerint „amennyiben az adott rendezvény nem az eredetileg meghatározott célzattal, vagy nem az arra irányuló hatósági engedély keretein belül valósul meg, és ezzel összefüggésben jogsértés valósul meg, úgy az a továbbiakban büntetőeljárás és/vagy szabálysértési eljárás megindítását vonhatja maga után.” Az ezt követő fenyegető hangnem és az, hogy a „verbális erőszak” – ahogy az iskola igazgatója fogalmazott – gyerekeket is érint, pedig már erkölcsi kérdéseket is felvet.

Hétfői történések

Hétfőn mi magunk is szerettük volna meghallgatni a lakók álláspontját, a magát „rendező”-ként feltüntető férfi azonban bármilyen kommunikációra csak igazolvány felmutatása után lett volna hajlandó. Az pedig ugye, mint tudjuk, rendőrségi hatáskör. Szerencsére azonban a körülbelül nyolcfős csapatban akadt olyan résztvevő, aki később hajlandó volt a háttérről beszámolni. Elmondta, hogy évek óta tűrik az iskolába, óvodába járó szülőktől, hogy eltorlaszolják autóikkal az autóbejárójukat, fűre, bejárat elé parkolnak, s néha még vitába is fullad az ebből fakadó konfliktus. A már említett ígéret a kapu bezárásáról – azt mondja – lehet, hogy elhangzott a tárgyaláson, ennek ellenére ők eddig voltak hajlandóak várni. A kapubezárás ígéretének tényét Földi Zoltán, a terület önkormányzati képviselője is megerősítette lapunknak, hozzátéve: a lakók valószínűleg a parkolók kialakítása utánra várták már az ügy megoldódását. Így is van: a parkolók elkészültek az intézmény főbejáratánál, ezért azt várják, hogy ott történjen a gyerekek szállítása, kísérése – fogalmazott a nekünk nyilatkozó lakó. Aki azt is nehezményezte, hogy az utca, ahonnan az intézmény hátsó bejáratát meg lehet közelíteni, korábban „Lakó, pihenő” övezetbe volt sorolva, most azonban már valamiért nem. Információink szerint azonban ez a kérdés is hamarosan megoldódik: az övezeti besorolás a napokban már újból élni fog ezen a területen.

Félreértés: második félév

Rockenbauer Lajos, amikor értesült a tüntetésről, így fogalmazott: az erőszakosság felesleges, a nyugalom és a gyerekek érdekében ugyanis a kaput zárva fogja tartani. Teszi ezt annak ellenére, hogy egyrészt a második félév alatt a tanév második felét értette, illetve ami még fontosabb: a Fejér Megyei Közlekedési Hatóságtól határozata van arra, hogy a kaput üzemidőben nyitva kell tartania. Persze a fejleményekről tájékoztat minden érintettet.

Betontömbök az utcában

Az ügy azonban nem zárult le hétfőn ennyivel. A helyzet odáig fajult, hogy a lakók egyike betontömböket hozatott, s ezzel torlaszolta el az iskola hátsó, Asztalos köz felőli bejáratát, sőt mi több, a Munkás utca bejáratát is. Amelynek egyébként az eredeti problémához gyakorlatilag semmi köze. Se kijönni, se bemenni nem tudott senki. A rendőrség hamar kiszállt a helyszínre – legalább három autóval és két helyszínelő kocsival – és egy arra járó érdeklődésére a helyzetet felmérő rendőr csak annyit mondhatott: reméljük, nem sokáig lesz itt a betontömb. Vagyis nyilvánvaló, jogtalanul került oda, ám azt onnan a tüntetők nem voltak hajlandók eltávolítani, amivel nem csak a szülőknek, de az ottani lakóknak is ártottak. A rendőrség a helyszínen igyekezett megtalálni azt, aki a tömböket odatette, épp ottlétünkkor kérdeztek rá a rendszámra, amely vélhetően a gerendákat szállító autóhoz tartozhatott. Mint kiderült, egy budapesti cég nevén lévő tehergépkocsié a rendszám. Ezt a momentumot leszámítva, a rendőrség később kötelezte a szomszédot – aki kitette a betontömböket –, hogy szüntesse meg az útzárat, és állítsa vissza az eredeti állapotot. Hiszen az utca közterület – nem lehet önkényesen lezárni. Tehát az ügy nyilván továbbgyűrűzött, látszólag legalábbis már egy jelentősen túldimenzionált irányba.

A helyzet nem rosszabb, mint máshol

A tüntetés mögött meghúzódó okokról azonban így is csak találgathatunk, tekintve, hogy az óvodák, iskolák előtt a városban mindig óriási forgalom van a reggeli és a délutáni időszakban, legyen szó magán-, vagy közintézményről. Az autóforgalom, a forgolódás, a megállás és kisgyerekek óvodába, iskolába való kísérése mindenhol türelmet igényel. Hogy itt vajon miért szakadt el a cérna röviddel a végleges megoldás előtt? Reméljük, csak a félreértés miatt…

