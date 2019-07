Tűnőben tán a tábla hűlt helye is Fehérváron

Még mindig nem kerülhetett vissza a helyére – a bazilika oldalfalához rögzített, megtört feszület alá – az 56-osok emléktáblája.

Péntek kora délelőtt tartotta az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetségének Fejér Megyei Szervezete azt a sajtótájékoztatót, amely során ismételten felhívta az elnök, Sinka Jenő a figyelmet arra a tényre: továbbra sem került vissza az 56-os emléktábla a helyére, a kereszt alá. Nem akar a szervezet többet vagy mást, mint ami eddig volt. Egyetlen óhajuk van csupán, mely egyben a feladatuk is: helyre akarják állítani az emlékhelyet. A bazilikát 2015-ben kezdték felújítani, emiatt került le a két vésett márványtábla a falról. Közben teltek az évek, a hatalmas beruházás megvalósult, így minden visszaállhatna a helyére, ám az alatt az idő alatt, amíg a koronázótemplom építési terület volt, a táblák nyomtalanul eltűntek, és sem a kivitelező, sem az egyház, sem pedig a műemléki hivatal nem tudja, hol vannak.

Sinka Jenő úgy fogalmazott, a táblákat ellopták. Azért is jogos a sérelem, mert annak idején az 56-osok helyi szervezetének tagjai adták rá össze a pénzt. Azóta minden drágább lett, a szervezet taglétszáma viszont csökkent, de előteremtik az új táblára a pénzt, dolgoznak rajta, és már régen meg is lenne – ám a kormányhivatal örökségvédelmi osztálya nem adja meg az engedélyt, hangzott el. A helyi 56-osok időben elkezdték a szervezést, és nagyon szerették volna, ha legalább augusztus 18-ra elkészülne az új tábla, de erről már valószínűleg le kell tenniük. Sinka hozzátette, hogy a lakosok is hiányolják a táblát, hiszen jó megemlékezőhely volt.

Spányi Antal megyés püspök a hatóság döntésétől teszi függővé a kihelyezést, így a labda a kormányhivatalnál van, ahonnan lapzártánkig nem adtak választ arra, mi okozza a késlekedést.