Tündérszépek a redakcióban

Szombat óta nagy lázban égünk legújabb versenyünk, a Tündérszépek miatt: próbafotózással teszteltük megújult eszközparkunkat, az első hölgyek pedig már kameráink elé is álltak.

2019-ben, az ország tizenhárom megyéjében, köztük Fejérben is háromfordulós szépségversenyen keressük az egyes megyék, régiók, majd a tizenhárom megye Tündérszépét olvasóink segítségével! Mindenképpen érdemes megfontolni a nevezést, hiszen stúdiófotózás, és több mint 3 millió forint értékű össznyeremény is várja a hölgyeket!

A tét tehát nem kicsi, mi magunk is igyekszünk a lehető legjobb körülményeket megteremteni versenyzőinknek. Szombaton egy tesztfotózást tartottunk szerkesztőségünkben, így már minden technikai feltétel adott volt a hétfői starthoz, amikor is az első részfordulós eredmények alapján megkezdtük a zsűri által kiválasztott néhány szerencsés fotózását. A lányok, akik egytől egyig gyönyörűek, hatalmas mosollyal az arcukon követték fényképészeink instrukcióit, és mindannyian kihozták magukból a maximumot. A munka pedig halad tovább, az elkövetkező időszakban egymásnak fogják adni a szerkesztőségi kilincset a szépségek. A fotózáson a mi kameráink is forogtak, így a napokban egy kulisszák mögötti felvételt is közzé fogunk tenni honlapunkon.

Elkésve azonban még nincs senki!

Ha meghoztuk kedvét a versenyhez, ne habozzon tovább! Február 10-ig még bárki előtt ott áll a lehetőség, hogy képviselhesse Fejér megyét a versenyen. A megmérettetésre azokat a hölgyeket várjuk, akik betöltötték a 16. évüket, de az országos döntő utolsó napján (május 5-én) még nincsenek 30 évesek, a megyénkben élnek, vagy itt születtek, esetleg itt tanulnak. Bizonyítsuk be együtt, hogy az ország legszebbjei Fejérben élnek!

Jelentkezés és további részletes információk a feol.hu/tunderszepek oldalon olvashatók.