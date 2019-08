Tündérszépek 2020: Antal Dóra mindenkit jelentkezésre buzdít!

2019-ben indítottuk útjára a Tündérszépek elnevezésű szépségversenyünket, melynek rögtön az első szezonja óriási sikernek örvendett. Nem is volt kérdéses, hogy folytatni kell a dolgot, így napokkal ezelőtt újra megnyitottuk a jelentkezési felületünket.

Habár az előző szezonban nem Fejér megyéből került ki az országos verseny győztese, most ismét azzal a céllal vágunk bele a versenybe, hogy bebizonyítsuk, nálunk élnek az ország legszebb hölgyei!

Amíg azonban az új jelentkezőkre várunk, felkeressük az előző évad versenyzőit. Ezúttal Antal Dórát kértük meg, foglalja össze pár mondatban a Tündérszépek szépségversennyel kapcsolatos tapasztalatait!

Sziasztok! Antal Dóra vagyok, 20 éves és Bodméron élek. Azért jelentkeztem a szépségversenyre mert érdekel a divat és a modellkedés világa is. A fotózás nagyon jó hangulatban telt, sokat nevettünk, nagyon jó képek készültek és megnyugtató volt hogy a barátnőm is ott lehetett velem fotózás közben! Nagyon segítőkész volt mindenki. Ha téged is érdekel a modellkedés vagy csak jó fotókat akarsz magadról akkor itt a helyed! Ez egy remek lehetőség kipróbálni magad, nem fogod megbánni!