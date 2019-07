Túlélőtábor Fehérváron: Az élet bármely területén használható tudást is kapnak

Idén negyedik alkalommal rendezték meg a nyári szünetben a fiataloknak szóló Honvédelmi táborokat, amelynek második turnusa zajlik a héten a Nagysándor József laktanyában.

Tavaly országosan 42 turnusban közel 1605 fő kaphatott ízelítőt a honvédség életéből. Idén, figyelembe véve az óriási érdeklődést, több mint 2200 fiatal táboroztatására lesz lehetőség a nyár folyamán. A programsorozat célja, hogy lehetőséget adjanak a honvédelem iránt érdeklődő diákoknak a katonaélet, a katonák mindennapjainak megismerésére.

A honvédségi táborok – ahová 14–18 éves fiatalokat várnak – célja az is, hogy felhívják a figyelmét a pályaválasztás előtt állóknak az életpályamodellel biztosított katonai hivatás lehetőségeire is, de fontosnak tartják hangsúlyozni, hogy nem katonákat nevelnek az egy-egy hét alatt. A táborok egyébként tematikus jellegűek, van többek között lovas-, túlélő-, önvédelmi-, búvár- és légierőtábor az ország mintegy 30 különböző helyszínén. Fehérváron a 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezrednél a héten túlélőtáborban lehet részt venni, jelenleg 29 fővel – 21 fiú és 8 lány – zajlanak a programok. A táborokba jelentkezéshez egyébként nem feltétel, hogy katonai középiskolába járjon a diák, a rendszer tehát nyitott. Természetesen jellemzően fiúk jelentkeznek, vannak, akik már évek óta visszajárnak.

– A fehérvári tábor lakói megtanulhatják az álcázás technikáját, megismerkednek a tereptannal, életmentéssel, és olyan túlélési technikákat is elsajátíthatnak, mint például a tűzgyújtás vagy a víztisztítás. Ezt az értékes tudást később az élet bármely területén hasznosítani tudják – mondta Sárfi Tamás hadnagy, a tábor vezetője, aki azt is elmesélte, hogy a szerda éjszakát az erdőben töltötték a táborozók, és az éjszaka során volt egy riadó is: két túszt kellett megkeresniük és kimenteniük az eddig tanultak felhasználásával. Csütörtökön délelőtt aztán az ezred gépjárműveit, híradó eszközöket és hatástalanított fegyvereket tekinthettek meg. Ami pedig a délutáni programot illeti, először a Fehérvár Rugby Club néhány játékosa mozgatta át a táborozókat, majd egy kis rugby következett, végül airsoft zárta a sort.