Túl a félidőn: épülget az új cecei piac, a csarnok

Messzi földön híres a cecei paprika és a dinnye. Mégsem csak ezekre a terményekre építenek helyben!

Fazekas Gábor polgármester szerint jelenleg túl vannak az 50 százalékos készültségi fokon – már ami a cecei piactér kiépítését jelenti. A csarnok szerkezete gyakorlatilag már készen áll, a térkövek megérkeztek, még a deszkázást, a festést és az elhúzható ajtók kivitelezését kell befejezni. A szakemberek igyekeznek haladni – ha az időjárás is úgy akarja. Amennyiben minden a tervek szerint halad, májusra elkészül az új piactér.

Amit a beruházásról tudni érdemes: több mint ötvenmillió forintból valósul meg, ebből 95 százalék támogatás, 5 százalék önerő. Persze ezenfelül még lehetnek további felmerülő költségek is.

Az elöljáró elmondta: ha elkészül, mindenféle élelmiszeripari terméket árusítót szívesen fogadnak benne. Így elképzelhető, hogy a piacra látogatók füstölt árut, méhészeti terméket, füstölt sajtot vagy húst vehetnek a Cecén oly jellemző klasszikus zöldségfélék mellett. A magasabb hozzáadott értékű termékeket árusítókat is szívesen fogadják.

Mindemellett a csarnoknál egy különálló épületben vizesblokk is várja majd az árusítókat és a látogatókat egyaránt. Ha pedig az időjárás a fedett részbe kényszeríti az eladókat, az sem probléma: a világítást is bevezetik az építménybe. Ahogyan csatlakozási pontokat is kialakítanak ott, hogy a hűtött áruk is értékesíthetők legyenek. A nyitvatartást egyelőre még nem szabályozták, de azon kívül biztos, hogy zárva lesz a csarnok.