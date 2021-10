A tudatos gardrób ökobarát – Aki jól választja meg a szettjeit, az kevesebb hulladékot termel

Melyik nő ne tudná, mi az impulzusvásárlás, amikor a hangulat vezérli a döntéseket? Ráadásul a mai „fast fashion” sem segít, sőt azt üzeni: vásárolj folyamatosan, jó esetben hordod és dobd ki! Ilyenkor jön jól egy olyan stílustanácsadó javaslata, mint Decsi-Fodor Marianné, aki a tudatos gardrób kialakításában segít. Ahol minőség és tudatosság van, ott kevesebb a kidobott felesleg is.

Decsi-Fodor Mariann stílustanácsadó nem csak egy fehérvári butikos, mondják róla a környezettudatosság hívei. Az a típusú ember, aki szeretné jobbá tenni nőtársai életét, azáltal, hogy segít nekik a személyiségükhöz illő gardróbot kialakítani. Hogy ez hogyan függ össze az ökotudatossággal? Hát úgy, hogy aki jól választja meg a szettjeit, az kevesebb hulladékot termel, természetesebb anyagokat választ és közelebbi gyártók, tervezők termékeit részesíti előnyben…

– Egyszer csak rátaláltam egy iskolára, ahol stílustanácsadást tanítottak – mesél a kezdetekről Mariann. – Ekkor már biztos voltam abban, hogy nekem ez kell, szeretném a tudásomat átadni a hölgyeknek, hogy kicsit boldogabbak legyenek azzal, amit vásárolnak. Szeretném ugyanis azt megmutatni, hogy egy ruhadarabból, minimális változtatással mennyire sok szettet lehet kialakítani, valamint, hogy a vásárlásnál mennyire fontos, hogy valóban a „jó ruhát” vegyük meg – valóban a jó méretben, a megfelelő fazonban és színben. Ezáltal lesz kedvenc, sokat hordott darab, nem pedig egy szekrénylakó. A tudatos vásárlás legfontosabb elemei ezek szerintem – mondja a stílustanácsadó. Aki persze tudja, mégis van, amikor úgy érezzük, muszáj venni valami újat… – Akkor legalább legyen egy listánk, hogy tudjuk, mi hiányzik a ruhatárunkból, hogy olyat vegyünk, amivel még teljesebbé, jobbá tesszük a már meglévő ruhatárunkat – javasolja.

A mai gyors divat, azaz fast fashion azonban nem a minőségre hajt, hogy sokáig meg tudjuk tartani a ruháinkat, hanem arra, hogy „hordd, dobd ki és vegyél újat!”. A tudatos vásárlásnak egy következő szintje az, amikor valaki már az anyagösszetételt is nézi: az őszi-téli szezon alapdarabjai például a sálak, melyeket a hölgyek nem csupán a nyakuk köré tekernek, hanem hordják őket stólaként, pulóver, kiskabát helyett – mondhatni a szett egy markáns darabja lehet. Mariann számára is kedvencek ezek, melyek közül a kasmírtartalmúakat választja, melyekben van gyapjú és viszkóz, tehát természetes alapanyagokból áll.

Szereti előnyben részesíteni a hazai tervezők alkotásait

– Jól lehet vele dolgozni, alakítani, nem csak egyféleképpen lehet kötni. Egy jó minőségű darabot éveken át lehet hordani anélkül, hogy bolyhosodnának, kikopnának – teszi hozzá, ahogy azt is: a tudatos vásárlás harmadik szintje már az, amikor arra is figyelünk, milyen gyártó termékét választjuk. Mariann szereti előnyben részesíteni a magyar tervezők alkotásait, márkáit, azért, hogy támogassa a magyar vállalkozásokat. Ez már nem csak a ruháknál, de a kiegészítőknél is szempont lehet: vannak ugyanis olyan magyar ékszerek, táskák, melyeket az alkotóik kézzel készítenek, természetes, sőt, sokan már újrahasznosított anyagokból. Ezek közül sok Székesfehérváron is megtalálható.

Mariann stílustanácsadói munkásságának alapja, hogy egy nő ruhatára álljon kombinálható, örök darabokból, mert akkor nem csalódunk, le fogjuk venni később is a polcról, s megspóroljuk a reggeli készülődés stresszét. – A cél, hogy ne kelljen azon gondolkodni, mit vegyek ma fel. Csak az alapdarabjaimat kell előkapnom, s ha hivatalosabb napom lesz, akkor fehér inggel, elegáns cipővel, ha lazább, akkor tornacipővel, pólóval és blézerrel veszem fel. Olyan darabok kellenek, amelyekre mindig számíthatunk, amelyek nem hagynak cserben. Ez a tudatos gardrób alapja.

Gyakran hallani nőktől, hogy „nincs egy rongyom, amit felvegyek”. – Dehogy nincs, minden nőnek tele van a szekrénye, csak valószínűleg nem jól kombinálható darabokkal, s ezért úgy érzi, nem tud összerakni egy megfelelő szettet az adott programjainak megfelelően – mutat rá Mariann, aki szerint a fehérvári hölgyek egyre tudatosabbak.

– Érdekli őket ez a téma, sokan tisztában vannak a szín­típusukkal is. A ruhatárukban pedig nem csak a fekete és a fehér létezik, keresik a számukra ideális színeket, árnyalatokat is. A stílustanácsadás egyik alapja ugyanis a négy évszak elmélet: az alaptípusok a tavasz, a nyár, az ősz és a tél, amelyek természetes jegyeinkkel függnek össze. A természetes hajszín a legfontosabb, de a bőr, a szem, a szemfehérje, a fogazat, az ajak mind befolyásolják, számunkra mely árnyalatok lesznek harmonikusak, melyek emelik a természetes szépséget. Minden típusnak van még három altípusa, ezek alapján lehet már különböző ajánlásokat tenni a megfelelő megjelenéshez, az összhang megteremtéséhez – mondja a stílustanácsadó, aki a hajszín megfelelő árnyalatának a kiválasztásában is tesz előremutató ajánlásokat. Az ember folyamatosan változik, ahogy a lehetőségei vagy az életvitele is. Mariann sem kivétel: – Tavalyig még tűsarkúban mentem mindenhová, ám megváltozott az életem, amiben a járvány is szerepet játszott s mára inkább már tornacipős lettem. Szeretem a kényelmes, lapos, balerina stílusú cipőket. Ehhez nem kell lecserélni a megszokott, kedvelt ruhadarabokat – mosolyog. Mariannál is maradt a csini ruha, a harisnya, amelyhez szintén eszeveszettül jól áll egy vagány edzőcipő.