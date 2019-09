Tucatnyian csatlakoztak Dég környékéről a Közút szemétszedési akciójához

Fényvisszaverős, sárgán világító láthatósági mellény, egy pár masszív kesztyű, nem kevésbé strapabíró szemeteszsák és fehér kötegelő – ez volt a fejenkénti alapfelszerelés.

Az interneten szerveződött a Magyar Közút Nonprofit Zrt. „Jobb, ha el se dobod” elnevezésű szemétszedési akciójához csatlakozó nagy dégi megmozdulás. A tervek szerint a szemétgyűjtésben részt vevők a 64-es főút felőli Dég táblától egészen a Lajoskomárom felé vezető út Dég-Újtelep táblájáig gyűjtötték volna az út menti szemetet. Ugyanis a főszervező Közút egyetlen feltétele az volt: ne magán- és önkormányzati területeken, hanem a közút határán mozduljanak meg az arra vállalkozók.

Nos, a felhívásra végül összesen tizenketten jelentkeztek, zömében dégiek, de például mezőszilasiak is megjelentek a délután öt órakor kezdődött eseményen.

A szükséges (védő)eszközök átvétele előtt lapunk munkatársa, Szanyi-Nagy Judit tartott tájékoztatót a biztonságos, balesetmentes szemétszedés érdekében.

Elhangzott: a csípéseket, sérüléseket azonnal jelenteni kell, a munkát pedig egymás között legalább két méter távolságot tartva szükséges elvégezni. Emellett a helyszínre a Közút egy útellenőrt is küldött, aki a gyalogsor végén a narancssárga autó tetején található sárga villogóval jelezte a veszélyforrást.

A táv végül a lajoskomáromi elágazóig tartott – ez oda-vissza három kilométert jelent –, a szemétszedés közel két órán át zajlott. Az út során még a szakavatottak is sok újdonságot láttak: „slágertermék” volt a cigicsikk, a cigis- és sörösdoboz, az energiaital, az üdítőüveg-kupak, de nagy számban volt a területen nejlonzacskó, papírmaradvány, sőt, többször dísztárcsa vagy egyéb elhagyott autóalkatrész is. Az illegális szemétlerakók a bokrok között, nehezen észrevehetően bújtak meg. A legnagyobb kihívást a lajoskomáromi elágazónál található – rendszerint kamionos – pihenő jelentette, ahol legalább egy szemetes kihelyezése sokat segíthetne az ottani állapotokon. Legalábbis a résztvevők ezt remélik…