Továbbra is várja az adományokat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat dunaújvárosi csoportja

Az idei évben is gyűjti a segélyadományokat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat dunaújvárosi csoportja.

A „máltaiak” önkéntesei legutóbb az önkormányzati Útkeresés Családsegítő Szolgálat Frangepán utcai Családok Átmeneti Otthonában élőknek igyekeztek könnyebbé tenni az ünnepeket, amikor december 19-én adományokat osztottak szét közöttük.

A szeretetszolgálat módszere az, hogy nem pénzt gyűjtenek, hanem kifejezetten tárgyi adományokat. Legutóbb is az egyik városi nagyáruház előterében állították fel standjukat, és ott fogadták az adományokat, lehetőleg tartós élelmiszereket, azaz lisztet, konzerveket, gyümölcsöt, tejet, és a gyerekekre meg az ünnepre gondolva: üdítőket, édességeket.

Az összegyűlt adományokból pedig az önkéntesek nagy munkával, de szívesen készítenek egységcsomagokat, amelyek tartalmukra és értékekre nézve is hasonlóak. Vagyis: nem kivételeznek senkivel és nem is bízzák a véletlenre a csomagok összetételét, nehogy éppen rászorulók szenvedjenek hátrányt az egyenlőtlen csomagolásból.

A rászorulók sorsa azonban nem javul meg egyetlen akciótól – és az év fordulójától sem. Tehát a szeretetszolgálat az új évben is folytatja támogató megmozdulásait.

Szívesen fogadnak minden felajánlást, akár tartós élelmiszerekről, akár ruhaneműkről van szó (felnőtt- vagy gyermekruhákról egyaránt), esetleg könyveket, tanszereket, játékokat, amiket tudnak nélkülözni az adakozók.

A támogató csomagokat a máltai szeretetszolgálat önkéntesei saját, környezettanulmányok alapján készült listáik szerint osztják ki.

