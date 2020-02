Továbbra is igényelhetik a 65 év felettiek az ötezret

A város 2020-ban is folytatja 65 év felettieknek járó támogatás programját, amelynek fedezete szerepel a városi költségvetésben, bár sokan beadták már az igényüket annak elfogadása előtt, az év első két hónapjában.

Szinte megrohamozták a fehérvári nyugdíjasok az önkormányzatot az ötezer forintos támogatás miatt. Tavaly is nagy sikere volt, akkor majdnem 22 ezer 65 év feletti személy volt jogosult arra a támogatásra, melyet a Székesfehérvári Időskorú személyek Települési Támogatása Program keretében nyújtott. Kevesebb mint kétezer olyan nyugdíjas volt, aki nem élt ezzel a lehetőséggel.

Még nem múlt el az első két hónap, és már most több mint 11 ezer fő benyújtotta a rendeletben foglalt szabályok szerint az igényét, ennek megfelelően a kifizetések is megkezdődtek. A rendelet szerint az éppen 65. életévüket betöltő székesfehérvári időskorúak kérelmüket a 65. életév betöltését követő naptól számított hatodik hónap utolsó napjáig, a 65 éven felüliek az év folyamán bármikor leadhatják.

Az összeghez úgy lehet hozzájutni, hogy a formanyomtatványt beszerezzük az ügyfélszolgálatnál, vagy letöltjük a város honlapjáról, a szociális iroda dokumentumai közül. Összesen egy oldal, így nem okozhat különösebb gondot a kitöltés. Csak alapadatokat kell beírni, illetve a kijelölt mezőbe a kilencjegyű tajszám rovatot kitölteni, emellett nyilatkozni kell, hogy banki átutalással vagy postai úton kérjük a pénzt. Kitöltés után fel kell adni postán vagy leadni személyesen a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán.