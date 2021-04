Továbbra is gond nélkül be lehet jutni a Velence Korzóra

A Velence Korzóról mostanság a körbekerítés miatt lehet hallani. Megnéztük a hétvégén, milyenek itt az állapotok, van-e funkciója a bekerítésnek.

Habár az időjárás nem a legszebb arcát mutatta, az elmúlt hétvégén is sokan választották kikapcsolódásuk helyszínéül a Velence Korzót. Aki ritkán jár arra, meglepődik a kerítés láttán, ám aggodalomra nincs ok, a kerítés még nem akadály.

Mint arról korábban beszámoltunk, a kerítésépítés az önkormányzat és az üzemeltető között is parázs vitát szított. A kerítés kapcsán az üzemeltető álláspontja a következő: „Bízunk abban, hogy a strandterület lezárásával majd jobban meg tudunk felelni a katasztrófavédelmi előírásoknak, folyamatosan tudunk ügyelni a járványügyi szabályok betartására, biztonságosabbá tudjuk tenni a területet, nem utolsósorban a tisztasági előírásoknak is hatékonyabban eleget tudunk tenni. A strandüzemen kívül éjszakára le tudjuk zárni a területet, amivel pedig meg tudjuk akadályozni az éjszakai rongálásokat, a vandalizmust és a szemetelést.”

A már elkészült kerítésnek egyelőre nincs gyakorlati funkciója, a strand területére gond nélkül be lehet jutni, igazi szerepét a strandszezon kezdetétől töltheti be. A tervek szerint az elkülönített rész reggel 9-től este 10 óráig látogatható majd, a velencei és a kápolnásnyéki lakosoknak – lakcímkártya felmutatásával – díjmentesen. A szabadstrand azonban továbbra sem szűnik meg, ugyanis a lekerítés nem érinti a teljes partszakaszt. Egyelőre azonban bárki jöhet-mehet a homokos tópart sétányán, az elmúlt hétvégén is több száz ember választotta úti célul a korzó környékét. Sorra készültek a lángosok, sült halak, és bizony a hamburgerből is fogyott. Időjárás ide vagy oda, itt leltek pihenésre a kerékpárosok és a kisgyermekes családok is.

