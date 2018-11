Továbbjutott Tamáska Gabriella az X-faktorban

A székesfehérvári lányt három zsűritag juttatta tovább.

Az X-Faktor 2018-as évadának első élő showja szombaton késő este fejeződött be, aminek Fejér megyei érdekeltsége is van, hiszen Tamáska Gabriella székesfehérvári lány is bejutott a legjobbak közé.

Gratulálunk a továbbjutáshoz!

