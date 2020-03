Tovább szigorítanák a bírságokat a Velencei-tavon

Országos összehasonlításban a horgászat területén a Velencei-tavon rend és fegyelem van. Egyebek mellett erről beszélt Pálinkás Imre, a Magyar Országos Horgász Szövetség velencei-tavi kirendeltségének megbízott vezetője.

Mennyire jellemző a tó horgászaira a szabályszegés?

– Az országos átlagnál nálunk ritkábban fordul elő kirívó szabálytalanság. Leggyakrabban továbbra is hárombotos horgászat miatt kell a halőröknek feljelentést tenniük, emellett előfordul jogosulatlan horgászat is, amikor a horgász nem tud az ellenőrzéskor bemutatni horgászatra jogosító okmányt: állami horgászjegyet, illetve vízterületre érvényes területi jegyet. Szerencsére ritkán, de megtörténik, hogy tiltott eszközökkel és módszerrel próbálnak egyesek halat fogni: ez alatt leginkább az orvhalász módszereket vagy a gereblyézést értjük. Tavaly több ilyen személyt sikerült a halőröknek feltartóztatniuk, akik többségükben a hatóságtól már megkapták a szabálysértésért kirótt büntetésüket, sőt az orvhalászati tevékenységgel és gereblyézéssel bekövetkező állatkínzás vétségével gyanúsítottak ellen rendőrségi eljárás is folyamatban van.

Mit jelent ez pontosan?

– Alapvetően állami horgászjegy váltásától meghatározott időtartamra való eltiltást és pénzbírságot. A rendőrségi eljárások eredménye a cselekmény súlyától függően letöltendő szabadságvesztés is lehet. Emellett idén bevezettük a területi jegyváltástól való eltiltást mint büntetési formát. Tapasztalataink a balatoni horgászatból adódnak, ott már sikeresen működik ez a szankció, amit a halgazdálkodásra jogosult alkalmazhat a renitenssel szemben. Akár ötéves időtartamra is lehetőségünk van eltiltani az ismétlődő vagy kirívó szabálytalanságot elkövető horgászokat.

Elég visszatartó erő ez?

– Mindez, a területi jegy váltásától való eltiltás lehetőségével kiegészülve sokkal inkább visszatartóbb lehet, mint önmagában a halgazdálkodási hatóság által kiróható halvédelmi bírság, mivel az elmúlt években a halvédelmi szabálysértési bírságtételek – ha fogalmazhatok így – kezdenek elavulni, különösen a komolyabb szabálysértési ügyek esetében. Kívánatos volna egyes büntetési tételek mértékét, felső korlátját felülvizsgálni, különösen, ami a pénzbírság nagyságrendjét illeti. Ehhez azonban a vonatkozó jogszabály módosítására van szükség. A Mohosz ebben az ügyben egyeztetéseket folytat az Agrárminisztériummal mint illetékes jogalkotó szervvel, tehát már folyamatban van a bírságokról szóló kormányrendelet módosítása. A közeljövőben kiderül, milyen mértékű változásokat sikerül elérni.

A horgászok egy része elégedetlen, főként az, aki sorozatban kénytelen üres haltartóval távozni a tó partjáról. Milyen tényeket mondhat a haltelepítésekről?

– A horgászszövetség a 2019-es évre vonatkozó halgazdálkodási terve szerinti kötelezettségét teljes mértékben teljesítette, sőt, ennél is többet tett, hiszen volt többlet­kihelyezésünk is. Ennek megfelelően pontyból, a fiataltól az öregebb korosztályig egyaránt gyakran telepítettünk. Ez azt jelentette, hogy zsenge ivadékból egymillió, előnevelt ivadékból 500 ezer darabot helyeztünk a vízbe: ezek túlnyomórészt a kötelezettség szerint telepített velencei-tavi vadpontyivadékok voltak. Kétnyarasból több mint 12 ezer kiló, háromnyaras pontyból valamivel több, mint 30 ezer kiló került a tóba. Süllőből és csukából 100-100 ezer darab előnevelt ivadék, növendék korosztályból hozzávetőleg 1300-1300 darab került a hullámok közé, ezekből 300-300 volt a többletkihelyezés. Öt mázsa, 20-25 dekás compót is telepítettünk, ez teljes egészében többletnek számított. A compót nagyon szereti a harcsa, de a túlélési képessége igen jó. Mindezen felül kísérleti jelleggel sikerült vegyes korosztályú és fajú keszeget is telepíteni a terven felül, összesen 1100 kiló mennyiségben.