Tovább szépült a csurgói apróságok udvara

Kedden adták át hivatalosan az Eszterlánc Óvodának a Magyar falu program és az önkormányzat segítségével felújított óvodaudvart.

A több mint hetven gyermeket óvó és nevelő intézményben néma csend volt a kora délutáni órán. Alvási idő volt, miközben kint a ködös, ám megszépült udvaron Temesvári Krisztián polgármester elmondta: – A Magyar falu program keretében pályázott még az az előző testület az óvodaudvar felújítására, közel ötmillió forint értékben, amihez további négyszázezer forintot tett még hozzá az önkormányzat.

Mint megtudtuk, eltökélt szándékuk volt, hogy amennyire csak lehetséges, a helyi vállalkozásokkal tudjanak szerződést kötni, és ez sikerült is. Mindenképpen szerettek volna új eszközöket is tenni az óvodaudvarra, és ez egy nagy összefogással sikerült is. Az óvodai alapítvány, illetve a szülők adományából összejött negyed millió forint. Ezt a pénzt megduplázta az önkormányzat, így két új négyszemélyes mérleghintát vettek.

A 2013-ban épült fociboxot áthelyezték és elfordították az önkormányzat költségén. A kétmillió forintból végrehajtott műveletnek köszönhetően gyakorlatilag közvetlenül az óvodaudvar mögé került, szerves egységet képezve az intézménnyel.

Az óvodaépület hátsó részében lévő tálalókonyha az elmúlt években, évtizedekben elkezdett mozogni és megsüllyedt az alattuk csordogáló források miatt. Mindenképpen meg kellett erősíteni az épületet, és erre több mint 26 millió forintos támogatást igényelt még az előző testület a vis maior alapból. A kivitelezés most megtörtént és valamivel több mint 32 millió forintban állt meg a költségvetés. Az eredeti állapotot kellett visszaállítani, de azért egy kicsit mégiscsak korszerűbb lett a tálalókonyha, mint az elődje volt.

Temesvári úgy fogalmazott: – Ki kell emelnem az óvodai dolgozók és a szülők munkáját, mert nekik köszönhetően megújult az óvoda előtti kis tér, és az óvodaudvarban is látszik a kezük munkája, ahol kialakulóban van egy tankert is, úgyhogy nagyon komplex kivitelezésen vagyunk túl.

Az eseményen Törő Gábor országgyűlési képviselő elmondta, hogy nemcsak Fehérvárcsurgó, hanem valamennyi település a Magyar falu program nyertesei közé tartozik.