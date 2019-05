Tovább szépül a bodajki tó környéke, ám némi áldozattal is jár

A fiatal város képviselő-testülete kedden ült össze a nyári szünet előtti, utolsó gyűlésre. A szokásos napirendi pontok mellett a városképet jelentősen befolyásoló téma is szóba került, ilyen a tó környékének további szépítése.

Több mint 20 napirendi pontot tárgyalt kedden délután a város képviselő-testülete. Mivel sok minden történt a májusi hónapban, a polgármester Wurczinger Lóránt közel 25 perces beszámolóval indította a gyűlést. A két ülés közti események száma mindig megmutatja, hogy mennyire aktív egy település, illetve annak vezetése.

Természetesen elfogadták a tavalyi év költségvetésének teljesítését, a belső ellenőrzés eredményeit és a város egyéb, gazdasági, illetve üzemeltetési beszámolóit és terveit.

Költözik a tűzoltóság

Vendéget is köszönthettek a városháza termében, ugyanis a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Hivatal képviseletében a parancsnok, Benke Dávid Dénes alezredes érkezett, hogy beszámoljon a várost érintő 2018-as eseményekről. Ennek kapcsán szóba került a helyi önkéntes tűzoltó-egyesület is, akik szeretnék fejleszteni a tagok tudását és gyarapítani, illetve tökéletesíteni az eszközeiket, felszerelésüket és természetesen a tűzoltószertár közel fél évszázados épületét is.

A terveik között az első helyen szerepelt, hogy biztonságosan elhelyezzék a testvértelepüléstől, Rödemarktól kapott tűzoltóautót. Sajnálatos módon az új szerzemény nem fér be a szertár kapuján, így mindenképpen lépni kell az ügyben. A garázs átépítése azonban nem kezdődhet meg, mert a tűzoltóságnak és teljes felszerelésének költöznie kell a tó partjáról. Közel egy éve keresi az ideális új területet az önkormányzat, ám nem könnyű feladat, mert olyan helyet kell keresni, ami ideális a beavatkozások szempontjából.

Jelenleg a tó partján áll a szertár, szinte mértani közepén a városnak, ami rendkívül előnyös, hiszen onnan bármelyik településrész könnyen és főleg gyorsan elérhető.

Az új területfejlesztési terv értelmében még ligetesebbé még védettebbé kívánják tenni a tavat és közvetlen környezetét. Faültetéssel és az arra vezető út kisebb eltolásával kívánják fokozni a tó hegemonitását, auráját.

Természetesen a város vezetése pontosan tudja, milyen fontos feladatot látnak el a helyismerettel rendelkező, gyorsan beavatkozó önkéntes tűzoltók, ezért az ő érdekeik sem sérülnek. Amint találnak egy megfelelő területet, ahol ki lehet alakítani az új szertárat, már eleve úgy épül majd meg, hogy az magába tudja fogadni a régi és az új fecskendőt is, valamint az összes felszerelést.

Mint megtudtuk, a nem tájba illő jelenlegi szertár azért került a tó partjára a 70-es években, mert ’68-ban eltűnt a tóból a víz, és mivel akkor azt gondolták, hogy már nem tér vissza, hát máshogyan hasznosították a területet.

Útfelújítás is várható

Egy pályázat keretében útfelújítást tervezünk végrehajtani a Kert utcában, mondta kérdésünkre a polgármester. A 15 millió forintos pályázatból aszfaltozás és szegélyezés készül el, illetve van egy nagyon rossz szakasz, ahol teljes szelvénycserét terveztünk, fél méter mélységből építve újra azt az útszakaszt. Most ugyan kezdődik a két hónapos nyári szünet, de ilyenkor is tartunk majd rendkívüli üléseket.