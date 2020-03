Tovább kell folytatniuk! – A család nem adja fel a reményt, gyűjtenek a kis Mirelláért

Ijesztő, ha a kislányt, Mirellát elkapja egy-egy epilepsziás roham. Pedig sajnos gyakran megtörténik ez.

A Kislángon élő négyéves Mirelláról és családjáról eddig két alkalommal írtunk. Először egy jótékonysági fánkkavalkádról cikkeztünk, azt követően pedig a kislány és családja küzdelmét mutattuk be önöknek. Talán emlékeznek is még rá: Mirella egy csecsemőkori agyi bénulásból kialakult West-szindrómás epilepsziás rohamban szenved. Eszerint a kislány az alvásból kiindulva könnyen epilepsziás rohamot kap, rángatózni kezd, ezáltal pedig könnyen lebukik a földre is. A családnak sok terve van, de leginkább egy saját házat szeretnének – amelyhez az alapok már adottak –, ebben pedig minden szükséges körülményt megteremtenének a kislány javulásához, életszínvonalának növeléséhez.

Az édesanyától, Farkas Mónikától újonnan tudjuk: legutóbbi jótékonysági eseményük és az így megjelent cikkek után akadtak jó szándékú emberek, akik bizony bátran támogatták őket. Adományokat kaptak, köztük a vágyott bordásfalat is, amely a négyévest nagyban segíteni tudja a mozgásfejlesztésben.

Örömteli hír még, hogy többszöri orvosi konzultációt követően a +8-as szemüvegét +2-esre cserélhették. Remélik, ez megoldja a mozgáskoordinációs problémákat. Mindemellett pedig – s erről szintén Mónikától értesültünk – a neurológus véleménye szerint Mirella egyre figyelmesebb és ügyesebb. A tornákat már csak ezért is tovább folytatják, s egyáltalán nem adják fel a reményt!