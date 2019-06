Tovább folytatódik a székesfehérvári utak és járdák felújítása

Szerdán négy újabb munkaterületet adtak át.

Hamarosan kezdődik a Mikszáth Kálmán utca 9–15. mögötti, a Forgó utcáig tartó belső szervizút és a járdák teljes

felújítása: az aszfaltburkolat 1749 négyzetméteren újul meg, 262 méternyi új szegélyt építenek, és felfestik az útburkolati jeleket és a parkolókat is a megújult útszakaszon. Mindez közel 35 millió forintba kerül. Ahogy azt a terület önkormányzati képviselője, Földi Zoltán elmondta, az első ütemben megújult kertvárosi utcák után most ez a rész következik, de már kilátásba helyezte, hogy a munkálatok egy harmadik ütemben is folytatódnak majd a lakótelepen.

Ezzel egyidőben folytatódik a Deák Ferenc utca és a Lövölde utca közötti belső úthálózat teljes felújítása is, itt is a második ütem munkálatai kezdődnek hamarosan. Ennek keretében teljes burkolatcsere lesz a területen, 3516 négyzetméteren újul meg az aszfalt és 733 méteren épül új szegély. Ezen felül a parkolók is megújulnak. A terület önkormányzati képviselője, Molnár Tamás elárulta, a Deák Ferenc utca és a Lövölde közötti átkötőúttól egészen a Lövölde 1. és 3. mögötti parkolóig tartó rész felújítási költsége mintegy 100 millió forint lesz. Ugyanakkor kiemelte, elindult a tervezése az Erzsébet tér teljes felújításának, aminek kivitelezése jövőre történik meg. További két területen indulnak hamarosan még a munkálatok: a Komjáti utcában burkolatfelújítás és a csapadékvíz-elvezetés kiépítése történik meg, míg a József Attila utcában szintén belső szervizút és parkolófelújítás lesz. A határidő minden munka esetében augusztus 31. A Városgondnokság kéri az érintett területeken lakók türelmét és megértését.