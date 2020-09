Tovább folytatódhat a kivitelezés a Bartók Béla téren

A műszaki akadályok elhárultak, így megfelelő ütemben folytatódik a Bartók Béla tér felújításának második üteme. A megváltozott terhelési igények miatt viszont új terveket kellett készíteni az elkészülő burkolt felület épségének megőrzése érdekében.

Az első ütemhez hasonlóan jelenleg is régészeti megfigyelés mellett zajlanak a Bartók Béla tér kivitelezési munkálatai. Mint arról beszámoltunk, április eleje óta tart az építkezés második üteme. Ennek keretében megújul a Bartók Béla tér szabadtér-építészete, s a Csók István Képtár árkádsor-világításának kiépítése is megvalósul. Kialakítják a nézőteret, valamint sor kerül a kertészeti munkákra, a tér újraburkolására és a növénytelepítésre is.

– A kivitelezés földmunkái során a tér belső területén ismét falmaradványokat, pincéket, föld alatti járatokat fedeztek fel, a tér délnyugati sarkában pedig egy kőből kirakott vízgyűjtőt találtak – közölte az önkormányzat.

A Szent István Király Múzeum Régészeti Örökségvédelmi és Tudományos Osztályának munkatársai megállapították, hogy a megfigyelt objektumok nem régészeti korúak. A téren korábban álló épületeket, házakat a XIX. század második felében lebontották, azonban a pincék, alaptestek megmaradtak, előbbiek visszatöltése nem történt meg. Az előkerült pincéket, falmaradványokat a szakemberek fotókkal, felmérésekkel dokumentálták, majd azok eltakarását jóváhagyták.

A tér alatt lévő, ismeretlen állapotú és feltöltöttségű pincék teherbírása azonban bizonytalan, így a projekt tervezőivel és a városi főépítésszel egyeztetve az a döntés született, hogy az elkészülő burkolt felületek épségének megőrzése és a balesetek elkerülése érdekében a tér belső területén nem lehet majd gépjárművel áthaladni. Az eredeti tervekhez képest a leglényegesebb változás, hogy a feltárt pincék és járatok felett egységes teherelosztást biztosító vasbeton lemez készül. A műszaki akadályok elhárultak, a kivitelezés tovább folytatódik.