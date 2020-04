Tovább fejlesztenék Zichyújfalut a koronavírus-járvány idején is

Valószínűleg túl sok, a gazdaság szempontjából pozitív történést nem jegyezhetünk majd fel 2020-ban, azonban a koronavírus-járvány idején sem áll meg az élet – Zichyújfalu polgármester asszonyának például több terve is van az elkövetkező időszakra.

– Előzetes becsléseket végeztünk, amely alapján körülbelül 2 millió forint kiesésre számítunk csak a gépjárműadóból, aminek lett volna máshol is helye – vázolta fel az önkormányzat várható bevételkiesését Füzesiné Kolonics Ilona, Zichyújfalu polgármester asszonya az előző héten bejelentett 1345 milliárdos kollektív kormányzati átcsoportosítással kapcsolatban. Mint ismeretes, Gulyás Gergely, Magyarország miniszterelnökségét vezető minisztere többek között az iparűzési és a gépjárműadó településeknek járó részéből szeretné megvalósítani mindezt, ehhez viszont kollektív felelősségvállalás tekintetében mindenkinek hozzá kell járulnia.

– Az iparűzési adó tekintetében más a helyzet. Mióta megszűnt az adó komplex, azóta ez nálunk nem mondható jelentősnek, ennek ellenére természetesen minden forint, ami most kiesik, az a későbbiekben hiányozni fog majd. Nincs más lehetőségünk, mint egy nagyon fegyelmezett költségvetést tartani, mellyel reményeink szerint sikerül majd pótolni a hiányt. Ebben elsősorban segíthetünk olyan átcsoportosításokkal, ami például a rendezvénykeretünket érintette, illetve reméljük, hogy a Magyar Falu Programra is tudunk majd támaszkodni.

Zichyújfalu első embere elmondta: a korábbi években több tervet is elkészített a település, melyeket most benyújthatnak a programba. A tavalyi évről már elnyertek egy pályázatot orvosi eszközök beszerzésére 3 millió forint értékben, mely meg is valósult, de az óvodafelújítási tender is sikeres volt, ehhez további 30 millió áll rendelkezésre – ennek munkálatait a nyári időszakra időzítették.

– Úgy gondoltuk, hogy ha az iskola kiürül, akkor az óvodás gyermekek átmenetileg iskolások lesznek, míg felújítjuk nekik az óvodát. Apropó, iskola: a járványhelyzet alatt az épület két szárnyában is sikerült megvalósítanunk a tervezett ablakcseréket. Emellett szeretném megemlíteni még, hogy a Belügyminisztériumtól is elnyertünk egy útfelújítást, pontosabban a Vasút utcáét, ennek viszont 2,5 milliós önrésze volt, melyet már tavaly kigazdálkodtunk, így anyagilag nem fogja megterhelni Zichyújfalut. Pályázunk továbbá belterületi úthálózatok felújítására is. Itt ugyanazzal a tenderrel indulunk majd, amely tavaly nem nyert – reméljük idén sikeresebbek leszünk. Benyújtásra került még az orvosi rendelő felújítása is, ahol kazán- illetve fűtéskorszerűsítést tervezünk.

Kolonics Ilona elmondása szerint a település egyébiránt megfelelő készlettel bír egészségügyi felszerelések terén is. Az arcmaszkokat önállóan készíti az önkormányzat egyik dolgozója, aki szakmáját tekintve varrónő – a kész maszkokat pedig az önkormányzat további dolgozói szállítják házhoz. Emellett a fertőtlenítőszer beszerzése folyamatos a sűrű készlethiány ellenére is, de az intézmények dolgozói jelenleg is el vannak látva készletekkel.