Az égbe lendítő közösségben az autista Mira nem más, hanem egy a többiek közül

Karok kitárva, izmok megfeszülve. Lábfejek az égnek, de legalábbis a plafonnak. Tótágas. A szőke copfok, tiktak, mint a toronyóra lánca, lengenek, himbálódznak: hosszú-hosszú másodperceken át, amíg a gyakorlat tart, amíg a társ, a testvér is bírja szusszal. Légtornász nővérek Lepsényből.

Fanni az idősebb, tízéves. Fél életét a lepsényi Tótágas Tornáriumban töltötte: öt éve sportol már itt. Mira két évvel fiatalabb, ő harmadik éve csinálja. A húgi nemcsak saját testsúlyát cipeli a plafonról lógó szereken tornázva: autista, értelmi sérült. Előbb odahaza nővérét másolva légtornázott, majd kisvártatva ő is bekerült Varga Lívia edző keze alá. Reizer Brigitta, a lányok édesanyja fotókon mutatta Líviának, hogy kisebbik lánya odahaza milyen ügyesen tanulgatja el nővérétől a gyakorlatokat. Aztán Lívia unszolására az anyuka egyszer csak Mirát is elvitte egy órára.

Nagyon öntörvényű

– Az autizmus egy csomó olyan dologgal jár, amihez a többi gyerek, a nem gyógypedagógus nincs hozzászokva – beszélt Brigitta kezdeti habozása okáról. – Mira mindenben más. Másképp játszik, másképp reagál: sokkal impulzívabb, mint a többi gyerek.

Sokkal nehezebb megnyugtatni, váratlan dolgokon tud kiakadni. Nagyon öntörvényű – magyarázta.

Mira előbb magánórákat vett Líviától. Az első edzésterveket gyógypedagógus segítségével elkészített vizuális segédeszközökkel tették könnyebbé. Színes kártyácskák mutatták Mirának a rendet: – Először bemelegítünk, utána tornázunk, aztán jön a szabadidő – sorolta Brigitta.

Egy idő után Mira már Fanniék csoportfoglalkozásának végén is részt vett. Most azon dolgoznak, hogy a leányzó édesanyja távollétében is képes legyen végigcsinálni az edzéseket. Jól haladnak.

Tökéletes összhang Mira, Fanni és az edző között

– Azt gondolom, pályafutásom legnagyobb eredménye Mira. Tudunk együtt dolgozni. Én is rá tudom már venni olyan dolgokra, amelyekre eddig csak az anyukája és a testvére tudta. Fannira, a nővérére ugyanis nagyon hallgat – mesélte az edző. – A légtorna nemcsak erősít, hanem szép mozgást is eredményez – váltott témát Lívia. Mirának azonban még többet ér:

– Nehéz alkalmazkodnia, átlátni társas-szociális helyzeteket, ebben is segít neki az ittlét – fogalmazott az édesanyja. – Nagyon fontos Mirának, hogy kortárs közösségbe járhat! A gyerekek is kezdettől fogva nagyon elfogadóak vele. Járnak ide felnőttek is, kialakult egy közösség, mindenki ismeri már Mirát. Az, hogy ő emberekkel lehet kapcsolatban, barátkozhat a maga módján, számára mindennél fontosabb. Az ép gyerekek között megtanulhatja, hogy a különböző helyzetekben mi a helyes viselkedés – ecsetelte Brigitta. – Most már tud annyira alkalmazkodni, hogy itt tényleg egy lehet a sok gyerek közül – emelte ki. – Részt tud venni a falu életében is – tette hozzá az édesanya; például Mira is fellépett a lepsényi falunapon. – A mi családunk is megtapasztalhatta, hogy nem kell Mirát elzárni a külvilág elöl – mutatott még szélesebb perspektívát Brigitta.

Egy decemberi, Fehérváron megrendezett országos versenyen a lányok párosban ezüstérmet szereztek. A nemzetközi hírű magyar artistapáros, a Rippel fivérek is a zsűriben ültek, az ő voksaik eredményeképpen a lányok testvéri összetartozásukért különdíjban részesültek.

