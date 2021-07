Történet az iskoláról, a barátságról

A falusi iskola és a férfibarátság dicsérete – így is lehetne nevezni a két kamasz alábbi rövid történetét. Hogy lehetne hosszú? Hiszen most végeztek az általános iskolában.

Kalucza Tamás és Keindl Gergő az alcsútdobozi József Nádor Általános Iskolában ballagtak el, s a tizenkilenc éve alapított József nádor díjat vették át jó tanulásért és jó sportolásért a díj alapítójától, Habsburg-Lotharingiai Mihálytól. A diákokat természetesen eredményeik, illetve tanáraik minősítik, a díj a ráadás.

Tamás Tabajdon lakik, 6. osztályos korában került az alcsútdobozi iskolába, nem utolsósorban Gergővel való barátságuk miatt, szüleik is pártolták a közös tanulást. Hajdan fegyverbarátságnak titulálták az ilyen szövetséget, igazi kincs. Segítség, támasz az életben is, akkor is, ha nem háborúkban, nyomorúságban kell szövetkezni, dacolva a világ kegyetlensége ellen. Tamás édesapja fizikai dolgozó, édesanyja adminisztrátor, bátyja a rangos tatai Eötvös-gimibe jár, tíz évet focizott Felcsúton, akadémiai szinten is, ám úgy döntött: vált. Reggel fél héttől estig csak a tanulásról, a futballról és az edzésekről szólt az élete, másra vágyott. Most Csákváron focizik, akárcsak Gergő, de másra is jut idő. A nyolc év alatt Tamás végig kitűnő volt, egyetlen négyese „éktelenkedett” rajzból negyedikes korában, s most is bántja. Pedig szerény, nem törekszik az „élre”, de ahogyan korához képest komolyan meg tudja fogalmazni: eldől minden társaságban, hogy kire figyelnek. A közösség- és véleményformálás lényegét ragadják meg, csak még nem használják a profi kifejezéseket. Megtisztelve érzik magukat, hogy kortársaik legalábbis elgondolkodnak azon, amit ők tesznek, javasolnak.

Gergő Alcsútdobozon lakik, édesapja egy világhíres szállodalánc magyarországi vezető alkalmazottja, édesanyja az alcsútdobozi iskola igazgatója, Keindl Zoltánné. Éppen ezért kicsit nehezebb volt Gergőnek, ráadásul az édesanyja az osztályfőnöke is volt, Marietta nővére pedig szintén tanította. Gergő jeles volt, hetedikben, nyolcadikban kitűnő, mindketten jól beszélnek angolul, bizonyos sorozatokat eredeti nyelven néznek. Tamás a felcsúti Letenyey-gimnáziumban kezd szeptemberben, Gergő ugyanott a vendéglátás szak mellett döntött.

Az iskolában egy padban ültek, s remek országos kompetencia-felmérőket írtak, teszi hozzá Gergő édesanyja, mert igazgatóként is büszke tanítványai eredményeire. Egyik kedves emlékük az országos diákolimpiai döntőben való részvételük Debrecenben, 2019-ben. Kisiskolás csapatként nagy élmény volt a részvétel. A fiúk már a számítógépes nemzedék, de most nyáron kicsit félreteszik a gépet, okostelefont, bandáznak az osztálytársakkal, barátokkal. A ballagással véget ért egy fejezet, de hamarosan kezdődik az új.