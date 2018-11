Repül az idő: jubilál az alapítványi fenntartású bodajki óvoda

Negyedszázados a Törpe Ovi, amely sokáig az egyedüli alapítványi fenntartású intézmény volt a közeli és távoli környéken. Ruskó Sándorné vezette kezdettől – tavalyi nyugdíjba vonulásáig – az intézményt.

A Törpe Ovi elődje az Ovi klub volt, ahová azok a kisgyerekek jártak, akik – helyhiány miatt – nem kerültek be a bodajki önkormányzat óvodájába.

A kezdetek

– Kezdetben az idősek otthona üresen álló épületében kaptunk helyet, ahol egy csoportnyi kisgyermekkel foglalkoztunk mi, óvó nénik. 1994-ben aztán létrehoztuk a Törpe-Ovi Alapítványt, amely révén lehetővé vált, hogy a működéshez állami normatívát igényeljünk. A mai napig a Törpe-Ovi Alapítvány a fenntartója az intézménynek – meséli a kezdetekről Ruskó Sándorné.

A megüresedett művelődési ház

– 1997-ben, látva sikeres munkánkat és érzékelve a szülők igényét, az önkormányzat az óvoda rendelkezésére bocsátotta a megüresedett művelődési házat. Itt már két csoport működött. A következő évben az épület másik szárnyában további két csoportszobát tudtunk kialakítani, és ekkor már 4 csoportunk indult. Szükség is volt erre, mert egyre több család választotta a Törpe ovit – folytatta Margitka.

Közös összefogásból

A szülők, az óvónők, a dajkák, a helyi vállalkozók rengeteget segítettek abban, hogy igazi óvodává alakuljon az épület. Csiszolták a parkettát, falakat bontottak és építettek, csempéztek, varrtak, festettek, füvesítettek, szépítették az udvart.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Példás volt az összefogás, szinte egy családként tettük a dolgunkat

– jegyezte meg az óvoda nyugalmazott vezetője.

Járatlan úton indultak el, így nem volt hétköznapi feladat végigcsinálni, végigdolgozni az elmúlt negyed századot. Amikor azonban az eredményt tekintik, a sok-sok boldog, ügyes Törpe ovis kisgyermeket, a harmóniát tükröző, esztétikusan berendezett óvodát, akkor úgy érzik: megérte a rengeteg fáradság – fogalmaz Ruskó Sándorné.

– Manapság is több mint 100 kisgyermek számára nyújt az óvoda vidám hétköznapokat, különleges ünnepeket és számtalan élményt. Pedagógiai programunkat, melyet azóta is aktualizálunk, magunk készítettük. Két csoportunkban vallásos nevelést vezettünk be, s mind a négy csoportban találkoznak a kisgyermekek német nemzetiségi neveléssel – mondja a volt óvodavezető, aki nyugalomba vonulása után is változatlanul a titkára maradt az alapítvány kuratóriumának. Az intézmény élére pedig Skrabákné Ruff Katalin, a korábbi helyettes került.

Ruskó Sándorné arról is beszámolt lapunknak, hogy a 25 év alkalmával tartott, vetítéssel összekötött találkozón Wurczinger Lóránt polgármester – a köszönő szavak mellett – tortával is meglepte a kollektívát.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS