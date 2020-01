Töretlenül fejlődnek a Bakony kies tájain fekvő Balinka község településrészei

Két összetartozó településrészt, Balinkát és Mecsért vezeti Wéninger László, Balinka polgármestere. Az új képviselő-testület felállt, a polgármester pedig régóta irányítja a bakonyi falurészeket, így az új évvel megkezdődhet az új munka is, bár a falu első embere elmondta, hogy le sem állt a teendők láncolata, még a választási időszakban sem.

Elégedett-e a választási eredményekkel?

– Természetesen elégedett vagyok a választási eredménnyel, hiszen immár negyedik alkalommal szavazott nekem bizalmat a településen élők többsége. Örömteli, hogy az előző, 2014-es önkormányzati választásokhoz képest jóval nagyobb volt a részvételi arány a szavazáson. A 2014-es 42 százalékos részvételi aránnyal szemben most 62 százalék járult az urnákhoz.

Mennyiben változott meg a régihez képest az új testület?

– A megválasztott négy önkormányzati képviselőből ketten már régi „motorosnak” számítanak, hiszen több évtizede megszakítás nélkül tagjai a mindenkori képviselő-testületeknek. Fontos pillérei a falu vezetésének, hiszen ők már rutinosan igazodnak el az önkormányzatiságban. A két új képviselő még most ismerkedik az önkormányzat felépítésével, működésével, feladataival, lehetőségeivel, hamarosan a költségvetés rejtelmeibe is betekintést nyerhetnek.

A megkezdett úton haladnak tovább vagy esetleg változik az irány?

– Úgy gondolom, hogy nincs szükség irányváltásra, továbbra is a település fejlesztése, az itt lakók életminőségének, komfortérzetének növelése kell legyen a cél. Ennek érdekében került sor az elmúlt több mint egy évtized alatt a lakosságot kiszolgáló önkormányzati épületek felújítására és bútorainak, eszközeinek lecserélésére, legyen az éppen a rendelő vagy művelődési ház. Pénzt és időt fordítottunk játszóterek kialakítására, belterületi utak burkolatának felújítására, a települési villanyhálózat korszerűsítésére, zártkerti villamoshálózat kiépítésére, sőt a sokak által igényelt optikai hálózat kiépítésére, a gyors internet és kábeltelevíziós szolgáltatás elérésére. Tettünk továbbá lépéseket a közlekedésbiztonság javítására is, ennek köszönhetően épült forgalomcsillapító is. Továbbá ide sorolhatók azok a fejlesztések is, melyeknek köszönhetően vannak új gyalogátkelők, buszvárók, valamint járdák, közvilágítással. Vannak saját terveink is a folytatásra, de természetesen szívesen fogadunk további, újabb ötleteket a lakosság részéről is.

Maradt e függőben valamilyen projekt a korábbi ciklusból, amit be kell fejezni?

– Maradt, hiszen folyamatosan nyújtottuk be a településünk igényeihez kapcsolódó pályázatokat. A tavalyi év végéig kellett lezárnunk a közlekedésbiztonsági pályázatunkat, amely meg is történt. Az elmúlt év közepén az orvosi és védőnői eszközök beszerzésére a Magyar Falu program keretében elnyertük a maximális hárommillió forintot, az eszközbeszerzés megtörtént, most fogunk elszámolni vele. Kevéssel ezután, ősszel, ugyanazon kormányzati forrást igénybe véve közel hatmillió forintot nyertünk. A jelentős összeget közterületeink karbantartásához szükségek gépek, eszközök beszerzésére fordítjuk. Szintén nyertes pályázati összegből a balinkai temető kerítésének felújítását oldjuk meg ötmillió forintból. Ezen fejlesztésekhez a képviselő-testület már kiválasztotta a kivitelezőket így bármikor indulhat a megvalósítás. Sikeresen szerepeltünk a Belügyminisztérium által, ugyancsak tavaly ősszel kiírt pályázaton is: a maximálisan elnyerhető 15 millió forintból újabb belterületi utak burkolata fog megújulni, ehhez hárommillió forint önrészt kell biztosítania az önkormányzatnak. De még nem fejeztük be teljesen a belterületi utak felújítását, szeretnénk sort keríteni a két településrészen található járdák felújítására. Mecsér településrészen a „fő utcán” járdát kívánunk építeni, a temetők környékét rendbe tenni és urnahelyeket létesíteni, a rossz állapotú vízelvezető árkokat felújítani, térfigyelő kamerarendszert kiépíteni és még sorolhatnánk az előttünk álló feladatokat.

Az állami források mellett szükség van önerőre is. Stabil az önkormányzat anyagi helyzete?

– Az önkormányzatunk anyagi helyzete eddig is stabil volt és reményeim szerint továbbra is az lesz, az elmúlt évtizedekben nem vettünk fel hitelt és nem is tervezünk ilyen lépéseket. Az állami normatívák nem minden esetben fedezik az adott feladatra fordítandó összegeket, így az önkormányzatunknak – úgymond – a zsebébe kell nyúlnia, de szerencsére eddig ez nem okozott gondot a napi működés során.

Mi lesz az új év első, a lakosság számára is szemmel látható változása, eseménye?

– Nagy, látványos változás, esemény egyelőre nem várható, csak az előzőekben leírt nyertes pályázatok folyamatos megvalósításai hoznak majd szemmel is látható és érzékelhető változást.