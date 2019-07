A tordasi iskolát bővíteni kellett, annyit nőtt a gyermeklétszám

Eredményes öt évet tudhat maga mögött a szép fekvésű település. Megújult az egészségház és a polgármesteri hivatal is.

Juhász Csaba polgármester harmadik ciklusán lesz túl hamarosan, 2006-tól áll a település élén. A 2014-es választást követően szimbolikus lépés volt testületük részéről a Hangya Fogyasztási Szövetkezet alapítója és 34 éven át elnöke, Almási Balogh Elemér szobrának visszaállítása eredeti helyére, a Hangya Művelődési Ház elé. Az addig ott álló Petőfi-szobrot pedig hozzá méltóan a Sajnovics-parkban helyezték el – emlékezett vissza Juhász Csaba.

A 2015-ös évhez fűződik a nagyberuházások közül a Tordas–Gyúró kerékpárút megvalósítása, illetve a Gesztenyés út felújítása, ezeket nagyon sokan használják. Sokat küzdöttek érte, s mindez olyan pluszt ad hozzá Tordas infrastruktúrájához, amelynek komoly turisztikai értéke is van. Az idegenforgalom erősítése egyébként is napirenden van. Ott megy majd keresztül a Budapest–Balaton kerékpárút, ami nagy fegyvertény lesz, és aki erre kerekezik, azt megfoghatja az iskola melletti hatalmas sportcentrum, a park. A fő szempont azonban az, hogy az ott lakók jól érezzék magukat, szép helyeken sétálhassanak.

Örvendetes tény, hogy a Sajnovics János Általános Iskola és AMI négy tanteremmel és egy lépcsőházzal bővült a ciklus elején. Ez azt jelzi, hogy megfelelő, sőt nő a gyermeklétszám. Az intézmény tavaly egyházi fenntartásba került, a Don Bosco Nővérek vették át, s az egy év során alapvetően pozitívak a tapasztalatok.

A művelődési ház korábban megújult. A tetőszerkezeten azonban van még mit javítani, azt is olyan cseréppel szeretnék lefedni, mint a hivatalt és az óvodát. Ettől egységesebb lenne az arculat, amire az egyébként építész végzettségű Juhász Csaba kiemelten ügyel. Ami a tartalmat illeti: november óta új csapat szervezi a Hangya programjait, s azon dolgoznak, hogy minél több helybelit mozgassanak meg.

Nehéz mindig eltalálni, mit szeretne a lakosság, de egyelőre úgy tűnik, Domak Anikó és Éger László ötletei, próbálkozásai sikeresek. Fontos lenne, hogy mindenkit megszólítsanak, a művészetek kedvelőitől kezdve a hétköznapibb témák iránt érdeklődőkig. A tősgyökeres tordasiaktól kezdve a beköltözőkig – fogalmazott a polgármester.

A hivatal és az egészségház felújítása volt égetően fontos, és ezek a ciklus vége felé el is készültek, uniós pályázati forrásból. Ezzel végre a védőnői szolgálat is megfelelő helyre kerülhetett, mert korábban a hivatal mögött működött. A megszépült egészségházban most erre is van kialakított helyiség, s a rendelések is korszerűbb körülmények között működhetnek.

Egy évben 300 millió forint körüli összegből gazdálkodnak, hitelük nincs. Nemrég parcelláztak telkeket, köz­mű­vesítettek, és vannak is po­ten­ciá­lis vásárlók.

A testület jelenleg hét főből áll. Tavaly ugyan hárman lemondtak, de mások vállalták helyettük a képviselőséget. Juhász Csaba szerint ha nincs is egyetértés mindenben, azért elmondható, hogy a testület együttműködésben dolgozik.