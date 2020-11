Tordas büszke lehet a művelődési házára

A koronavírus-járvány – főleg a legutóbbi országos szigorítások után – igencsak megkeseríti az iparágak tevékenységét, s ez a szórakoztatóiparra igaz. A tordasi Hangya Művelődési Ház kulturális menedzser vezetőjével, Éger Lászlóval beszélgettünk.

– Szerencsés helyzetben voltunk, hiszen a járvány tavaszi hullámában, amikor másoknak rosszabb esetben be kellett zárniuk, mi előrefelé menekültünk, és most is ezt tesszük – így hangzott az első mondat Éger László szájából, aki amellett, hogy kulturális menedzsere a művelődési háznak, előadóként, szerzőként és műsorvezetőként is tevékenykedik.

S milyen jól mutatja ez a valóságot, hiszen ha körbenézünk Tordas környékén, szinte mindenhol megritkultak az események, vagy egyenesen bezártak a hasonló rendezvényközpontok. A tordasi Hangya Művelődési Ház töretlenül talpon van, sőt: egymás után érkeznek a fellépők, akik előadásaikat kivétel nélkül nagy sikerrel mutathatják be. A menedzser szerint ebben több embernek is elengedhetetlen szerepe van.

– Igyekszünk pályázatokból, partneri együttműködésekkel megvalósítani a munkánkat, amelyek nem lennének lehetségesek, ha Juhász Csaba polgármester nem támogatná a törekvéseinket immáron két éve, mióta Anikó (Fazekasné Dobak Anikó – a szerk.) és én vezetjük a létesítményt. Ugyanez a helyzet Tessely Zoltánnal, a térség országgyűlési képviselőjével és Molnár Krisztiánnal, a Fejér Megyei Közgyűlés elnökével, hiszen a pályázatok során nyújtott segítségük nélkül nagyon nehezen működhetnénk – fogalmazott.

Megtudtuk, hogy a Hangya elnyert egy 20 millió forintos korszerűsítési-felújítási pályázatot a Magyar Falu Program keretein belül, de ide tartozik az is, hogy 25 év után újjáélesztették Tordason az ifjúsági klubot. Előbbi segítségével többek között a nagyterem színpadát bővítették, továbbá fontos kellékek beszerzése valósulhatott meg. Több tucat új, kényelmesebb szék érkezett a látogatók megelégedésére, de pingpongasztallal és az ifjúsági klub számára egy játékkonzollal is bővült a repertoár, amellett, hogy számos belsőépítészeti fejlesztés is történt. Vagyis a Hangya Művelődési Házban – ahogyan Éger fogalmazott – „igyekszünk a lakossági igényekhez igazodva a hagyományt és az innovációt úgy ötvözni, hogy valamennyi korosztályt le tudjunk fedni”, s erre törekednek akkor is, amikor sztárvendégek érkeznek.

Ha csak előre és hátra tekintünk egy hónappal, tisztábban látható a művelődési ház aktivitása: Kunsági Kinga helyi amatőr fotósnak volt kiállítása, majd október 8-án Kovács András Péter humorista érkezett Tordasra, egy hete pedig hüllőshow-t láthattak az érdeklődők. A hétvégén rendezik meg a II. Ludas Tordas eseményt, majd november 12-én Gryllus Vilmos mesés előadását csodálhatják meg a nézők, 21-én pedig Oszvald Marika érkezik sztárvendégként a II. Tordasi Operett Estre.

Itt sűrű a program – de örülhetünk is annak, hogy van még olyan hely, ahol a korlátozások mellett is jól érezhetjük magunkat…