Többszörösen szimbolikus almafaültetés Székesfehérváron

Az ember tragédiája első bemutatóját tartja szombaton a Vörösmarty Színház.

Madách klasszikus drámai költeményének előadásával a 200 éves magyar nyelvű színjátszás előtt tisztelegnek az alkotók: egyedülálló színháztörténeti vállalkozás, hogy Szikora János, Horváth Csaba, Hargitai Iván és Bagó Bertalan közösen rendezik a darabot, amelynek tiszteletére és emlékére csütörtökön délután almafát ültettek a Jávor Ottó téren.

Szikora János, a Vörösmarty Színház igazgatója a fa elültetése előtt ezt mondta a Jávor Ottó téren: „A színdarabokkal is ültetünk, gondolatokat és érzéseket a nézők fejében, szívében. Most éppen a magyar drámairodalom egyik legfantasztikusabb és leggazdagabb alkotását készülünk elültetni. Ezek a szavak és ezek a gondolatok a székesfehérvári színházban még soha nem hangzottak fel. A városban 200 éves a magyar nyelvű színjátszás, ennek is emléke és jelképe az elültetett almafa.”

Cser-Palkovics András székesfehérvári polgármester megköszönte a színháznak azt a gesztust, hogy kilépve az intézmény falai közül – mintegy kilépve a saját komfortzónájukból – is értékeket közvetítenek, és örömét fejezte ki, hogy Madách művének az előadását színpadra tűzték. Ez a darab ugyanis olyan értékeket mutat, amelyek fontosak voltak 150 évvel ezelőtt, de fontosak ma, a jelen embere számára is. „Az ember tragédiáját színpadra vinni soha, semmilyen időszakban nem könnyű, nagy felelősséggel járó rendezői feladat” – fogalmazta meg Székesfehérvár polgármestere, aki azt is elmondta, hogy mivel a megújult téren minden évben fát ültetnek a születések tiszteletére, ez a gesztus összekapcsolódik a klasszikus irodalmi mű mondanivalójával, értékeivel. A téren elültetett almafa tehát többszörösen is szimbolikus.

