Többszörösen áldott a Gorsium-iskola feketehegy-szárazréti új épülete

A Tatay Sándor Gimnázium egykori épületébe, hol évek óta egyedül szomorkodott a csönd, tavaly szeptemberben beköltöztek a Gorsium Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium diákjai és tanárai. Hangszerekkel, tánclépésekben.

Az 1993-ban született Gorsium Zeneiskoláért Alapítvány az első időkben alapfokú művészetoktató iskolát működtetett, 2006-ban alapították meg közép­iskolájukat. Több bérelt otthonuk volt már. Az alapítvány tavaly vásárolta meg a Feketehegy-Szárazréten, a Farkasvermi úton lévő ingatlant, amely korábban ipari épület volt, de – mint mondtuk – iskolaként is fungált már.

Két-két zenész-, illetve tánctermük és egy fotólaborjuk is van

A 2018/2019-es tanévet szeptemberben már az új helyen kezdte meg a suli. Ám az új otthon avatása csak most, az elmúlt péntekben történt meg. Handl Szabolcs az iskola jelenlegi igazgatója, nála firtattuk ennek okát. Mostanra lakták be, újították fel megfelelően az épületet. A fiatal igazgató elmondása szerint nagy fejlesztéseket igényelt a négy éve üresen álló ex-Tatay, most már Gorsium-iskola rendbetétele, különösen az épület fűtésrendszere okozott sok fejtörést, nagy kihívást, de végül január elejére megoldották. A diákok az osztályokat, a tanárok az irodákat lakták be.

– Minden teremben van projektor, okostábla, számítógép – sorolta Handl Szabolcs.

Van két tánctermük is, tükrökkel, illetve a táncos lábakat óvó padlózattal. Két zenészterem és egy fotólabor is segíti az oktatást. A közismereti tárgyakon kívül négy művészettel foglalkoznak az iskolában: zenével, tánccal, grafikával, fotózással.

Az épület avatásán, áldásán Bakonyi István vitte a szót. Véleménye szerint ez az iskola hosszú évek óta szerves részét képezi a fehérvári oktatási és művészeti életnek. Cser-Palkovics András polgármester külön kifejezte, hogy Feketehegy-Szárazrét városrész számára is új lehetőség a gorsiumos diákok ittléte, a közeli kultúrudvar potenciális színpadtér, megmutatkozási lehetőség számukra.

Tóth Tamás katolikus pap arról beszélt, hogy az áldással, amit hozott, Isten igenjét közvetíti az iskolára és diákjaira.

Berze János református lelkész szerint nemcsak szakrális terekben élhetjük meg hitünket, hanem hivatásunk helyszínén és iskolánkban is. Kiss László képviselte a fehérvári evangélikusokat. Kifejtette, örömet jelent számukra is, hogy ebben az épületben újrakezdődött a tanítás. Az Úr áldását kérte az itt tanítókra és tanulókra. Kovács Dániel a baptista felekezettől érkezve az ima építő erejéről szólt. Neubart István az izraelita hitközségtől érkezve úgy fogalmazott, bízik benne, hogy ez már a végleges otthona lesz a Gorsium-iskolának.