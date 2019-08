Többre érdemes a Velencei-tó

A Velencei-tó jelentősége egyelőre valóban nem akkora a hazai turizmusban, mint amekkorát a vonzereje, adottságai indokolnának – ismerte el lapunk kérdésére Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki kormány­infón.

A minisztertől aziránt érdeklődtünk, jogosnak tartja-e azt a vélekedést, hogy Velencei-tó és térsége a kormányzat turisztikai stratégiájában nem kap valós súlyának, a benne rejlő potenciálnak megfelelő szerepet, és kívánnak-e ezen változtatni? Gulyás Gergely rámutatott, hogy teljes mértékben egyetért azzal, hogy a Velencei-tó lehetőségeit egyelőre nem sikerül teljes mértékben kihasználni, és ez nyilvánvalóan összefügg a turisztikai szolgáltatások fejlettségével, színvonalával. Hozzátette azonban, hogy mindez csak évtizedes távlatban igaz, mert a kormány az utóbbi egy-két évben erre a térségre is figyelve jelentős összegeket fordított a turizmus fejlesztésére, egyebek közt például a szálláshely-szolgáltatások bővítésének támogatására. Kiemelte, hogy a Kisfaludy-program keretén belül országosan 650 panziónak és szállodának nyújtottak támogatást, s ebből a Velencei-tónál, illetve a közelében lévők is részesedtek. Az idén pedig velencei-tavi strandfejlesztésre is odaítéltek pénzeket. Tájékoztatott arról, hogy az idén a kormány a turisztikai szezon értékelésekor regionális bontásban is elemezni fogja azt, hogy a működés hol milyen eredményeket hoz, és ahol arra utaló adatokat lát, hogy szűkek a kapacitások, akár a szálláshelyek, akár más szolgáltatás terén, a jövő évi turisztikai fejlesztési források elosztásáról ennek figyelembevételével dönt majd. Amennyiben az eredmények egyértelműen igazolják, hogy a Velencei-tónál szükség van kapacitásbővítésre, a kormány szívesen ad erre további támogatásokat. A miniszter a turisztikai ágazatot érintő kormányzati intézkedések közül jelentős lépésként említette meg az áfacsökkentést, amellyel kapcsolatban, mint fogalmazott: „nem voltak a kormánynak illúziói, hogy az árak csökkenését fogja hozni”, de az ágazat „fehérítését” kétségkívül elősegíti.

Arra a kérdésünkre, hogy hol kívánják elhelyezni a Velencei-tavat az ország idegenforgalmi „térképén”, Gulyás Gergely elmondta: Budapest után rögtön és kiemelt régióként a Balaton következik, vonz­erejével nem tud más versenyezni, ugyanakkor számos olyan komoly turisztikai potenciált képviselő régió van még az országban – Tokaj-Hegyaljától a többi borvidéken át a nagyobb tavakig, így a Velencei-tóig –, amelyek mindegyike fontos az ország számára. A kormány hosszú távú gazdaságfejlesztési stratégiája a szolgáltatásokat, azon belül a turizmust tekinti a legfontosabb fejlesztési célnak. Az ország egészének sikerességéhez a turizmus elengedhetetlen, a következő évek fejlesztési programjaiban ezeknek a turisztikai térségeknek kellő súllyal kell szerepelniük, és a kormány a fejlesztési lehetőségekhez megfelelő forrásokat fog társítani – hangsúlyozta Gulyás Gergely. Érdeklődésünkre, hogy milyen turisztikai irányt tartana jónak a Velencei-tónál, azt válaszolta, hogy bár nem szeretné magát turisztikai szakembernek feltüntetni, de például a kerékpáros turizmus kiemelt fejlesztésével egyet tudna érteni.