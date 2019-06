Több területen is az élbolyban Dég diákjai és tanárai

Hiába zajlott nagy erővel iskolafelújítás a tanév jelentős részében, ez nem gátolta a diákokat és tanáraikat abban, hogy sikert sikerre halmozzanak.

A munkálatok mellett még a hagyományos ünnepségeket, megemlékezéseket is megtartották az iskolában, legyen szó a tanévnyitóról, a karácsonyi ünnepségről vagy a március 15-ei megemlékezésről. Idén új elem volt az áprilisi versünnep, de budapesti színházlátogatások és tematikus napok is az oktatási-nevelési év részét képezték. Az általános iskolások csatlakoztak a Mobilitási naphoz, a Fenntarthatósági témahéthez, és az esélyegyenlőség témakörében további izgalmas programokon is részt vettek. Mindezt Lászlóné Kovács Márta igazgatótól tudjuk, aki elmondta: az utolsó napon a diákoknak a szülői szervezettel közösen „évadzáró házibulit” tartanak.

S ha már évértékelő, az elért eredmények sem maradhattak ki – a teljesség igénye nélkül! A Bendegúz Tudásbajnokság megyei versenyén Sötét Milán angol nyelvből harmadik, Gárdonyi Zsófia magyar nyelvből második, Németh Levente matematikából nyolcadik helyezést ért el. A Lajoskomáromban szervezett SNI-s tanulók szavalóversenyén Oroszi Levente és Juhász Bálint ezüst­érmet szerzett. Varga Kira a Szemere Gyula helyesírási versenyen Sárszentmiklóson első, Székesfehérváron pedig hatodik lett. A hittanosok Alsószentivánon hatodik helyezést értek el a bibliaismereti vetélkedőn. Az Enyingen szervezett rajzversenyen Sáfrány Laura első helyen végzett, az ugyanitt március 15-e tiszteletére rendezett népdaléneklési versenyen Tóth Mirtill arany minősítést, Illés Dóra kiemelt arany minősítést kapott – utóbbi énekes a Pesovár népdaléneklési versenyen ezüstöt érdemelt ki. A nádasdladányi területi elsősegélynyújtó versenyen a csapat második helyezést ért el, így jutott az enyin­gi megyei fordulóba.

Idén Zánkára három táborozási pályázatot nyertek, valamint egy program keretében külhonban, Erdélyben is jártak a fiatalok.SzNJ