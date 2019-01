Több száz túrautat ismer az új applikáció

Már elérhető a Magyar Természetjáró Szövetség ingyenes túrázós mobilalkalmazása. Egyre többen töltik le okostelefonjaikra. Ismerik?

A Természetjáró nevet viselő applikáció a természetjáró.hu internetes oldal tartalmain alapszik, voltaképpen egy útikönyv interaktív térképpel. A jelzett honlapra navigálva elérhető és letölthető applikáció számos gyalog-, vízi- és kerékpártúrát kínál föl az útra vállalkozó természet- és sportbarátoknak; több százat.

Nehézség, távolság, valamint hossz szerint is keres­gélhetünk az ajánlott túrák között, vagyis kezdők, haladók és profik is használhatják az alkalmazást. A fejlesztők a felhasználók számára lajstromba szedték a természeti érdekességeket és a kulturális nevezetességeket, információkat is, ezek számossága több ezer.

Ezek között kilátók illetve természetes kilátópontok ugyanúgy fel vannak tüntetve, mint kisvasutak, várak és múzeumok. Természetesen honi turistatérképet és útvonalrögzítő funkciót is tartalmaz az applikáció.

Az Országos Kéktúra szerelmesei külön örvendhetnek, hiszen a Természetjáró mobilalkalmazás a Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kéktúra és az Alföldi Kéktúra teljes útvonalának leírása mellett az éppen aktuálisan közeli szálláslehetőségek listáját is magában hordozza, ahogy a kéktúra pecsételő helyeit is. Az alkalmazás közösségi funkciói révén előre elküldhetjük útitársainknak a tervezett kirándulásunk útvonalát.

Egy ingyenes, ám nem kötelező regisztráció után, ha odahaza előre megtervezzük a túraútvonalat, akár térerő híján is használhatjuk az appot! Csak aztán le ne merüljön az a telefon…