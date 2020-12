Több szálon fut a falubeli fejlődés Nagyvelegen

Több fejlesztés is zajlik a Bakony völgyébe zárt településen. Az egyik még az előző vezetés öröksége, de a többi már az új testület kezdeményezése.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Jelenleg a faluban több szálon is futnak az események. Az egyik fontos pályázat egy tanya-, illetve a falugondnoki busz beszerzésére irányul. Az orvosi rendelő külsejének felújítása, illetve az orvosi rendelőhöz tartozó szolgálati lakásnak a külső-belső tatarozása is kézzelfogható közelségbe került, emellett az év végén egyfajta karácsonyi ajándékként egy támogatói összeget is kapott a település, hogy az óvoda udvara, illetve annak közvetlen környezete megszépülhessen. A támogatás elegendő lesz új játékok beszerzésére, a felszíni vízelvezető rendszer felújítására. Ezen munkák zajlanak most, sorolta a feladatokat és terveket Kosárszki József, Nagyveleg polgármestere, aki egyeztetett az óvoda vezetésével is.

Az óvoda felújítására, illetve a minibölcsőde kialakítására ötmillió forintos összeget kaptak, és szerencsére sikerült olyan árajánlatokat beszereznie az önkormányzatnak, hogy nem kell hozzá önrészt tenni. A műszaki átadása az épületnek már megtörtént a 2019-es önkormányzati választások előtt, de használatbavételi engedély még nincs. Azért húzódik ennyire ez az ügy, mert az előző és a mostani testület sem fért bele abba a költségvetésbe, amelyet korábban megalkottak, ezért támogatást igényeltek a költségnövekményre.

Kosárszki bízik abban, hogy ez a pluszforrás hamarosan megérkezik, és segítségével be tudják majd fejezni a projektet. Nincs az önkormányzatnak saját bevételi forrása, ezért nehéz előteremteni a plusz millió forintokat a kivitelezés befejezéséhez, s ezért kell még a mai napig is várakozni.

Mint megtudtuk, más akadály is volt: egy számla kifizetése elmaradt, de a szigorú költségvetésnek köszönhetően ki tudták egyenlíteni a kivitelezőnek a tartozást, és így megindulhat a használatbavételi engedélyezési eljárás. Ha minden sikerül, jövő év derekán már a birtokukban lesz a dokumentum.

Az óvoda működik, nincs bezárva a vírusidőszak alatt sem, és 24 óvodás tölti ott a mindennapjait. A mellette álló épület olyan minibölcsődeként fog üzemelni, amely nyolc főt fogadhat, amint meglesz az engedély a használatbavételre.

Az orvosi rendelő falaira hőszigetelés és új vakolat, tetejére új tetőszerkezet kerül, emellett épül egy babakocsi-tároló, és új orvosi műszerek is érkeznek, többek között EKG és vérnyomásmérő, s a bútorzat egy része is megújul a Magyar falu program keretében nyert 30 millió forintból.

Törő Gábor országgyűlési képviselő elmondta: „Bízom abban, hogy a támogatásnak köszönhetően olyan oktatási intézmény és udvar fogadja a gyerekeket, amelyben megfelelő körülmények között tudnak majd játszani, illetve tartalmasan eltölteni az időt.”