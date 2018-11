Több mint négymilliárd fejlesztési forrás került Csákvárra

Szinte teljesen megújult a Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde Ady Endre utcai épülete, amelyet csütörtökön ünnepélyes keretek között adtak át a gyerekeknek és az óvoda dolgozóinak.

Az 1976-ban épült óvoda abban az időben a település legmodernebb épületének számított, ám az évek és a használat során alaposan megkopott. Az ablakokon befújt a szél, a tető sem volt a régi, és bizony sokszor hűvösebbek voltak a szobák a szigetelés hiánya miatt – mondta el az óvoda vezetőnője, aki igyekezett mindenkinek köszönetet mondani, aki részt vett valamilyen formában a felújítási munkákban. Az energetikai korszerűsítés keretében megvalósult a tetőhéjazat cseréje, a födém- és homlokzati szigetelés, nyílászárócsere és a teljes gépészet korszerűsítése. Az új fektetőágyak mellett pedig új játékok kerültek a kertbe és a csoportszobákba is.

A kivitelezés nagy részét helyi vállalkozók végezték

Az eseményen elsőként köszöntőt mondó Illés Szabolcs polgármester rámutatott: „Amikor 2014-ben az önkormányzati választásokra készültünk, egyik programként azt hirdettük meg, hogy a városban működő közművelődési, oktatási-nevelési és egyéb közintézményeket a település lehetőségeihez mérten megújítjuk, hogy azokat méltó körülmények között lehessen használni.”

Az ígéret teljesítéséhez több pályázatot is benyújtottak. Csak a Területi Operatív Programban hétszer nyertek, aminek köszönhetően 639 millió forintot fordíthatott az önkormányzat a saját projektjeire, amihez 70 millió forint önrészt tett hozzá. Ezeknek a projekteknek egyike volt az óvodafelújítás. A polgármester arra is büszke, hogy egy másik ígéretét is sikerült az óvodafelújítás kapcsán beváltania, ugyanis a kivitelezési munkálatok nagyjából 90 százalékát csákváriak végezték.

A gondolatmenet folytatásaként az eseményen szintén részt vevő országgyűlési képviselő, Tessely Zoltán – aki azzal kezdte köszöntőjét, hogy már a jövő évi helyhatósági választások jegyében szeretne Illés Szabolcs mellett kampányolni – egy 21 pontos listát olvasott fel. Ezen azokat a fejlesztések, felújítások, a településen élők mindennapjainak jobbítását célzó projektek szerepeltek, amelyekre Csákvár pályázati úton nyert támogatást az elmúlt négy évben. A 21 projekt közül már csak egy vár megvalósításra, a Söréd és Csákvár közötti autóút felújítása. Az elnyert támogatások összege meghaladja a 4 milliárd forintot, amely a város 2014-es éves költségvetésének közel ötszöröse. Ennyit vitt a polgármester és a képviselő-testület fejlesztési forrásként a településre, amire Tessely Zoltán szerint méltán lehet büszke Csákvár.

