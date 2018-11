Több mint hatszáz fát és nyolcezer díszcserjét telepít a Városgondnokság Fehérváron

A Városgondnokág a héten kezdi városszerte a faültetéseket. Székesfehérváron összesen 617 darab díszfát telepítenek ősszel és kora tavasszal.

A fák mellett pedig 7903 tő díszcserjét és 413 örökzöld növényt ültetnek számos helyszínen. Összesen mintegy kilencezer tő fás szárú növény kerül a fehérvári közterületekre. Egy szezon alatt ennyi növényt még soha nem ültetettek Székesfehérváron.

A fajta és alak is meghatározza azt, hogy hova mit ültetnek a kertészek a közterületen. Idén ősszel a legtöbb helyre juhar, kőris, tölgy, ostorfa, díszcseresznye, csörgőfa, selyemakác, hárs, szil és éger kerül.

Hol ültetnek pontosan?

Nagyobb fatelepítés kezdődik a Bakony utcában az új parkoló mellett, a Csapó utcai játszótérnél, a III. Béla király téren, a Királykúton, a Rádió lakótelepen, a Petőfi parkban és az összes nyáron elkészült parkoló mellé most kerülnek ki a fák és a bokrok, de további számos helyszínen lesz városszerte fatelepítés. Az idei faültetési programban fasor csere is szerepel. Ilyen például, hogy a Királykúton a veszélyes öreg nyárfák helyett nagy mennyiségben várostűrő ostorfákat telepítünk.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Már az ültetéssel párhuzamosan meg kell, hogy történjen az első metszés, az úgynevezett indítómetszés. Mivel a gyökér a faiskolában való kiemeléskor, ha minimálisan is, de csonkolódott, ennek arányában kell visszametszeni a lombkoronát.

Hova kerülhet a fa?

A fák telepítésénél a helykeresés sem olyan egyszerű egy városban. A kertészmérnökök már az háromnegyed évvel az ültetést megelőzően elkezdik a munkát. Először is megkeresik, hogy adott helyre milyen fa illik, a fajtának megfelelő-e a várostűrése, és folyamatosan egyeztetnek a faiskolával is. Nehezítik a helyzetet a földben futó közművek, amelyek meglehetősen sűrűn hálózzák be a várost. Ez rengeteg problémát vet fel az új fák telepítésénél, de még többet a visszatelepítésnél, hiszen nem mindenhova lehet visszaültetni fát. Ezeket a szempontokat figyelembe véve határozzák meg a helyszíneket, majd kezdődhet a telepítés.

Az ültetésben a Városgondnokság parkfenntartó szakemberei közül mintegy ötvenen vesznek részt és idén a Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium végzős parkfenntartó diákjai is részt vesznek az őszi fatelepítésben – tájékoztat közleményében a Városgondnokság.

Vezető képünk illusztráció!