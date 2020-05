Több mint ezeregyszáz kilométer áll az Erdőjáró Baráti Társaság előtt

A két, mindössze 15 és 18 éves fiatal úgy döntött, nekivág a negyvennapos túrának, melynek minden részletét maguk szervezik meg.

Nem mindennapi tervekkel készül a nyári szezonra az Erdőjáró Baráti Társaság, ugyanis a háromtagú csapatból ketten június 6-án egy negyvennapos kalandra indulnak, melynek során az Országos Kéktúra útvonalát szeretnék bejárni. A három fiatal, Czirák Benedek, Borosnyay Bendegúz és Kanizsay Botond évek óta szerveznek saját maguknak és csatlakozni vágyó érdeklődőknek hosszabb-rövidebb kirándulásokat.

– 2018 tavaszán kezdtünk együtt túrázni. Eredetileg úgy kezdődött, hogy a tájfutó közösséggel elhatároztuk, hogy elmegyünk egyet kirándulni. A Vértesben voltunk, nagyon jól éreztük magunkat és úgy gondoltuk, hogy ezt tovább kellene vinni. Először mindez annyiból állt, hogy növeltük a távokat, több helyen körbenéztünk, a túrákat magunknak szerveztük meg, akkoriban még nem vettünk részt teljesítménytúrákon. A távok növekedésével elkezdett kikopni a társaság, végül hárman maradtunk, így alakult meg a mi baráti társaságunk – mesélte a baráti kör történetét Botond.

Az általuk szervezett túrákat a közösségi oldalon közzéteszik, így bárki csatlakozhat a vállalkozó kedvű fiatalokhoz. Az évek során részt vettek egy-egy teljesítménytúrán is, ám a srácoknak hiányzott az élmény, hogy ők maguk tervezzék és szervezzék meg az eseményeket, az útvonalakat.

Bármennyire is érdekes vagy furcsa, de a járványhelyzet mozdította elő azt, hogy a középiskolások nekivágjanak az 1160 kilométeres útnak.

– Gondolkoztunk azon, mi lenne, ha egy-egy hetes etapokban megcsinálnánk a Kéktúrát. Végül úgy gondoltuk, hogy addig nem érdemes nekiállni, amíg nincs rá elég időnk. A járvány miatt fokozatosan elmaradtak a júniusi, majd a júliusi programok. Ez lehetőséget adott arra, hogy 40 napnyi összefüggő időszakot ki tudjunk tűzni a túra teljesítésére. Ebben az iskoláink is támogattak minket, így már a tanév vége előtt, június 6-án útra kelhetünk. A Zemplénben, Hollóházán szeretnénk kezdeni és onnan, nyugat felé vándorolva megyünk az Írott-kőig – tudtuk meg Kanizsay Botondtól, aki úgy gondolja, a 40 nap reális időintervallum, ám a túra nem lesz egyszerű. Naponta körülbelül 30 kilométert szeretnének megtenni, ám erejük függvényében szeretnék növelni ezt a mennyiséget.

A túra alatt végig a szabadban sátrazik majd Botond és Bendegúz, a csapat harmadik tagja, Benedek pedig itthonról segíti társait, méghozzá úgy, hogy a társaság közösségi oldalán közzéteszi a túra dokumentációját. Ezáltal bárki nyomon követheti a 15 és 18 éves fiúk országjáró kalandját.

– Úgy tervezzük, hogy a túrát egyhetes csúszással fogjuk közvetíteni, ami azt jelenti, hogy mi Bendegúzzal rójuk a kilométereket, Czirák Benedek pedig otthonról írja a posztokat. Útközben képeket és írásos naplót készítünk, beszámolunk a történtekről. Ezeket képformátumban elküldjük Benedeknek, aki a „naplót” begépeli és közzéteszi a közösségi oldalon. Az egyhetes csúsztatás azért is szükséges, hogy legyen elég idő a posztok elkészítésére – tette hozzá Botond.

A csapat már az ország számos helyszínét bejárta: a Mátrában, a Balaton-felvidéken, a Bakonyban, a Pilisben és a Vértesben is kirándultak az évek során, de megjárták a ma mára határainkon kívül eső Magas-Tátrát is. A nyári felkészülést most megkezdte a páros. A hétköznapokban futással és erősítő edzéssel hangolódnak a nagy útra, emellett minden hétvégén túráznak is.

A csapat célja, hogy a közösségi oldalon keresztül is népszerűsítse a fiatalok körében a túrázást, a kirándulást és a természetben űzhető sportokat, ezzel pozitív példát állítva kortársaik elé.