Több mint egy éve tart már a közös lajosi alkotómunka

„Ennek van egy kis van Gogh-os beütése!” – szemlézték a napraforgókról készült festményt a vendégek.

Az ünnepeltek hol őket kalauzolták az egykori moziteremben, hol pedig egy-egy mosoly kíséretében hallgatták a festményeikről szóló kritikákat.

Most is bárki csatlakozhat az alkotókörhöz

Hogy kiket is ünnepeltek pontosan? Megválaszoljuk: a helyi Fess-tegető alkotóműhely tagjait, hiszen a tavaly októberben megalakult kör alkotói most először állították ki festményeiket. Egy év termései ezek, jellemzően tájképek és virágok, mivel ezeket a témákat egyszerűbb megfesteni. Ezt nem mi állítjuk, Bak Máriától tudjuk, aki – Mezőkomáromból Székesfehérvárra elszármazott – festőként oktatja a Dél-Fejér megyében élő lelkes festegetni vágyókat.

Az alkotóműhely vezetője beszélt nekünk arról is, hogy az ötlet, miszerint több lajoskomáromi lakos is fogékony lenne egy ilyen alkotókörre, Takácsné Hutvágner Diától származik. Így ők ketten nyitották meg szombat délután a kiállítást, amely csupán a hétvége folyamán volt látogatható.

– Foglalkozásainkat a művelődési házban tartjuk, igény és megegyezés szerint havi egy vagy két alkalommal. A kemény mag hét-nyolc főből áll, a létszám attól függően változik, csatlakozik-e még hozzánk valaki vagy sem – dobta fel a magas labdát Mária, hiszen alkotókörük olyannyira nyitott, hogy még most, egyéves aktív működésük után is szívesen látnak bárkit. A lehetőséggel nemcsak Lajoskomáromból, de Mezőkomáromból és Enyingről is élnek.

Az alapanyagokat, eszközöket általában mindenki magával hozza, de ha tudja, Mária is kisegíti az újonnan érkezőket. Ha eszközzel nem is, a tudásával, tapasztalatainak megosztásával mindenképpen. A festés az ő életében négy-öt éve van jelen, egyfajta családi örökségként: mezőkomáromi édesapja fafaragó népművész volt.